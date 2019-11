Jorge Lorenzo anuncia su retirada: "Me es imposible mantener la motivación"

El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V) ha anunciado este jueves, en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste, escenario del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP este fin de semana, su retirada de la competición tras la carrera.



El piloto balear ofreció una rueda de prensa, acompañado de Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, en el circuito 'Ricardo Tormo', donde este fin de semana se celebra la última prueba del Mundial, en una sala que se quedó pequeña, ya que congregó a cerca de 300 personas entre periodistas, pilotos, familiares, compañeros de equipo y miembros de la escudería japonesa.



"Siempre he dicho que hay cuatro días importantes en la carrera de un piloto: el día de su debut, cuando logra su primera victoria, cuando gana su primer mundial, algo que no todo el mundo consigue, y cuando anuncias tu retirada. Ese día ha llegado para mí. Esta será mi última carrera en Moto GP y después me retiro como piloto profesional", aseguró un emocionado Lorenzo.





El piloto recordó que comenzó en el motociclismo cuando tenía 3 años y que han sidoa su profesión."Ser tan perfeccionista requiere mucha motivación y tras, que fueron maravillosos y los mejores de mi carrera, sentí que necesitaba un cambio para mantener esa motivación. Pasé a Ducati y supuso un gran impulso, aunque los resultados no llegaron pronto. Pero me desistí hasta que logré la primera y maravillosa victoria en Mugello ante todos los tifosi", rememoró.Lorenzo añadió que fichar por Honda supuso un nuevo impulso y lograr "el sueño de todo piloto", aunque indicó que desde el principio se dio cuenta quey mejorar los resultados."Nunca sentí de manera natural la moto y fue difícil, aunque nunca perdí la paciencia. Cuando empezaba a ver la luz tuve una fea caída en Montmeló y dos semanas después en Assen, y todos sabemos las consecuencias. Cuando estaba en la gravilla pensé si merecía la pena después de todo lo que había conseguido", prosiguió.El pentacampeón mundial indicó que tras Assen se le hizo todo una montaña y quepara superarlo. "Amo correr, competir, este deporte y ganar, pero me daba cuenta que no era posible a corto plazo", afirmó emocionado.El mallorquín explicó que tras la carrera de Holanda se planteó por primera vez la posibilidad de retirarse y que en la parte de la temporada en Asia trató de buscar la motivación, pero tras el GP de Malasia le comunicó a Alberto Puig su decisión de retirarse.Jorge Lorenzo pidió disculpas a su escudería y a Alberto Puig, quien le dio la oportunidad de fichar por Honda. "Me es imposible mantener la motivación y los objetivos del inicio de temporada", aseguró."Creo que es esta la mejor decisión. No podemos luchar solo por los puntos, los cinco primeros o el podio, que creo que era posible a largo plazo. Quería estar aquí para ganar", agregó Lorenzo, quien dio las gracias a todas las escuderías por las que ha pasado (Derbi, Aprilia, Ducati, Yamaha y Honda), así como "a mi madre que me trajo al mundo y a, también a todos mis fans".Sobre los mejores momentos de su carrera profesional, señaló que "es difícil elegir porque he vivido muchos, pero mi primera victoria en Brasil (2003), mi primer título (2006), mi primer título de MotoGP y mi último título que fue aquí en Valencia".Respecto a su futuro aseguró que va a tomarse"y luego ya pensaré en mis próximos capítulos, porque hay vida más allá del motociclismo".