Sergio García estrena su palmarés en Moto3

El español Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) ha ingresado en el "olimpo" de los ganadores españoles de un gran premio al vencer en el de la Comunidad Valenciana de Moto3 disputado en el circuito "Ricardo Tormo" por delante del italiano Andrea Migno (KTM) y el también español y debutante Xavier Artigas (Honda).





?? ¡VICTORIA PARA SERGIO GARCÍA DOLS! ¡La primera victoria de su vida!



¡CON 16 AÑOS! ¡¡¡¡16!!!! ¡BRUTAL! ?? #ValenciaGP ???? #Moto3 #MotoGP ??



¡Y podio para XAVI ARTIGAS en su debut! ¡Increíble! ¡Carrerón! ?? pic.twitter.com/7Jo0PEstSB — DAZN España (@DAZN_ES) November 17, 2019

La tremenda caída de @dennisfoggia71 ?? ¡Qué golpetazo se ha llevado al chocar con la moto de @carlostatay99!



Que sea lo menos posible ?? #ValenciaGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/FYrasqFmeR — DAZN España (@DAZN_ES) November 17, 2019

¡TREMENDO! ¡Segunda caída múltiple! ?? ¡High side de Dalla Porta y se van al suelo Alonso López. Arbolino y McPhee! ?



¡Qué carrera la de #Moto3 ?! #ValenciaGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/rVQjZS5Wga — DAZN España (@DAZN_ES) November 17, 2019

(KTM) que acabó sexto después de tener no pocos problemas, consiguió matemáticamente el subcampeonato del mundo y Marcos Ramírez (Honda), séptimo, es tercero en la clasificación final del mundial.Justo en la vuelta de formación el españoly comenzó a perder aceite, lo que provocó la caída del japonés Ayumu Sasaki (Honda) y obligó a ambos a entrar en sus talleres para intentar reparar y poder salir a la carrera, aunque lo tuvieron que hacer desde las últimas posiciones de la formación de salida, a pesar de haber sido el español cuarto durante la clasificación oficial.Nada más apagarse el semáforode la carrera pero en apenas cuatro curvas el primero se fue por los suelos en la curva cuatro, lo que benefició a Ramírez, que se encontró solo al frente de la prueba y con algunos metros de ventaja sobre sus perseguidores.Arón Canet intentó recuperar terreno pero la reparación de su moto no parecía ser buena y se le vio por la pista quemando claramente aceite.Por delante, se produjo unen la que se vieron involucrados el kazako Makar Yurchenko, los italianos Dennis Foggia y Niccolo Antonelli, cuya moto comenzó a arder, y los españoles Jeremy Alcoba y Carlos Tatay, que obligó a mostrar bandera roja para que Foggia pudiese ser atendido al quedar tendido en mitad de la pista.Ninguno de los involucrados en la caída pudo realizar la, en la que Andrea Migno fue el más rápido, perseguido por Marcos Ramírez nuevamente, aunque enseguida se puso en la primera posición el piloto español.Por detrás consiguió enlazar rápido con ellos Albert Arenas (KTM), séptimo, que había salido desde la séptima línea, si bien su remontada acabó rápido al sufrir una caída de la que intentó reponerse reiniciando la prueba muy atrás.Y, poco después,, el italiano Lorenzo dalla Porta (Honda), además de su compatriota Tony Arbolino (Honda), el británico John McPhee (Honda) y el español Alonso López (Estrella Galicia 0'0 Honda).Y en el siguiente giro nueva caída, esta vez la del madrileño Raúl Fernández (KTM), que se recuperó rápidamente para regresar a la carrera, como también Albert Arenas (KTM) pero ambos muy atrás en la clasificación.Así, una vez despejada la situación, en cabeza se formó unencabezado casi en todo momento por Marcos Ramírez y Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), en el que también estaban Andrea Migno, Xavier Artigas, Tatsuki Suzuki, Filip Salac y Arón Canet.e intentó distanciarse del grupo principal, en el que Marcos Ramírez asumió la caza del joven debutante de 16 años para que no se escapase irremisiblemente pero con su acción el grupo se rompió con cuatro pilotos por delante, el propio Artigas, Migno, García y Suzuki, y un poco más atrás Canet y Ramírez.y con los cuatro pilotos buscando la mejor posición, pero en la entrada a la recta de meta Sergio García fue el mejor colocado y aunque fuese por apenas cinco milésimas de segundo se acabó adjudicando su primera victoria en el campeonato del mundo, con una excelente actuación en su debut de Artigas, tercero.y con Albert Arenas (KTM) en la vigésima posición.