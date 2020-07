Resultado y clasificación del Gran Premio de España de MotoGP

Decidió lanzarse a por todas. Sin límites. Parecía que estaba en un videojuego. No le valía nada que no fuera el podio. Podría haberse marcado una remontada de leyenda, pero le salió cruz



El piloto francés(Petronas Yamaha) ha ganado este domingo el, en el-Ángel Nieto, y es el primer campeón de este atípico Mundial 2020 reducido por el coronavirus, con(Yamaha) y(Ducati) completando el primer podio de la categoría reina. Quartararo ya sabe lo que es ganar, por fin, una primera carrera en MotoGP . 'El Diablo' había hecho 'poles', había liderado carreras pero nunca había podido subir a lo más alto del podio un domingo. Hasta hoy, domingo 19 de julio de 2020, en el primer Gran Premio post-coronavirus.Fue una salida mala para el 'pole man' Fabio Quartararo, que cedió el liderato a un Maverick Viñales (Yamaha) que quiso tirar rápido, por delante de(Repsol Honda). Pero los problemas del de Cervera y del de Roses, que también tuvo un 'susto', le auparon a la primera plaza, que ya no soltó de ningún modo.A sus 21 años, 'El Diablo' se llevó una carrera espectacular en la que perdió fuelle en la salida, se recuperóe impuso finalmente un ritmo de crucero, por debajo de su límite porque no le hizo falta apretar más, para al fin saborear las mieles del triunfo.La oportunidad que se presentó en Jerez era demasiado buena para dejarla escapar. Maverick Viñales, con la Yamaha oficial, tuvo problemas para seguir a la satélite de Quartararo pero finalmente salvó la jornada siendo segundo,y que finalmente se quedó fuera del podio, con 'Dovi' (Ducati) tercero.Pero, sin duda,(Repsol Honda). El vigente campeón salía tercero, se puso primero y a falta de 21 vueltas protagonizó una salvada mágica. Estaba en el suelo, levantó la moto como sólo él sabe hacer y, tras practicar, entró de nuevo a pista en decimosexta posición.Empezó su particular remontada, en una 'master class' y una exhibición de libro. Pasó a varios rivales con soltura y facilidad,y tenía ritmo como para, en caso de no haber tenido el susto, ganar la carrera con facilidad extrema., por detrás de Quartararo y Viñales. A falta de 4 vueltas, cuando ya se preparaba para adelantar al de Roses, se fue al suelo en una caída muy fea --salió disparado por delante de su moto--, ya definitiva, que le sacó de la carrera y le llevó, dolorido, al centro médico del trazado jerezano.Ya sin Marc, la carrera fue restando vueltas hasta ver ganador a 'El Diablo', acompañado en el podio por Viñales y Dovizioso, que adelantó a Jack Miller tras batallar previamente con Pol Espargaró (KTM), que cuajó una gran carrera para finalizar sexto.