La ausencia de Márquez deja a los pilotos de Yamaha como grandes favoritos en Brno

La ausencia del español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por segunda vez de su húmero derecho, lo que probablemente le mantendrá alejado de los circuitos hasta el mes de septiembre, coloca a los pilotos de Yamaha como los grandes favoritos en la pelea por el título mundial de 2020.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), líder con 50 puntos, y el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), segundo con 40 puntos, son los dos grandes candidatos a pelear por ese objetivo, aunque no los únicos y su camino no estará exento de 'piedras' y numerosos obstáculos, el primero de ellos, los problemas técnicos con los nuevos motores de la M 1.

Quartararo ha demostrado una consistencia digna de un piloto con muchos más años de experiencia en la categoría, cuando en realidad cumple su segunda campaña en MotoGP y a pesar de sus altibajos quien se perfila como su rival más directo es quien la próxima temporada será su compañero de equipo, Maverick Viñales, aunque ambos han tenido problemas técnicos con los motores de sus motos, en particular el español, que ya ha usado los cinco motores que tiene disponibles para toda la temporada.

A pesar de las dudas que puede generar el aspecto técnico para los pilotos de Yamaha, su principal rival debería ser el piloto italiano de Ducati, Andrea Dovizioso, que ocupa la tercera posición en el campeonato y que tendrá una oportunidad de oro en esta "segunda serie" de grandes premios.

No se puede descartar, tampoco, al también italiano Valentino Rossi, que si en la primera carrera de Jerez no pudo puntuar al romper el motor de su Yamaha YZR M 1, en la segunda acabó en el podio, un tercer puesto que le supo a gloria al piloto de Tavullia y que seguramente buscará repetir en estas siguientes citas del campeonato, máxime al no estar en pista uno de los principales candidatos (Marc Márquez), de siempre, al podio.

Tras la República Checa, un circuito 'a priori' propicio tanto para los pilotos de Yamaha como para los de Honda, llegan dos carreras en el Red Bull Ring de Spielberg, trazado propiedad de la bebida energética y en donde sólo se han registrado victorias de Ducati desde que se incorporó al calendario del campeonato del mundo en 2016.

Ellos son los grandes protagonistas de este fin de semana en la República Checa, amén de la ausencia ahora sí obligada y que quizás llega demasiado tarde, del piloto de Repsol Honda Marc Márquez, que será sustituido por el probador alemán Stefan Bradl, junto al campeón del mundo de Moto2 en 2019, Alex Márquez, que continuará con su proceso de adaptación a la nueva categoría y a la moto, mientras que el teutón no tiene "cogido" el ritmo de la competición.

Con todo, Alex Márquez ha logrado puntuar en los dos grandes premios disputados hasta la fecha y es octavo en la tabla provisional de puntos del campeonato, en el primer gran premio con una duodécima posición y, después, con la octava.

Así, toda la responsabilidad para los pilotos de la marca del Ala Dorada recaerá en el japonés Takaaki Nakagami, que es cuarto en la clasificación provisional del mundial, justo por delante del español Pol Espargaró, el año que viene en el equipo Repsol Honda, que tendrá una oportunidad de oro de hacer brillar su KTM RC 16 en el circuito austríaco, principal trazado de pruebas para el fabricante de Mattighoffen.

No se puede olvidar entre los aspirantes a los representantes de Suzuki, los españoles Alex Rins, que probablemente llegue mucho más recuperado de su lesión en el hombro, y Joan Mir, que buscarán escalar posiciones en la tabla del campeonato, en la que se encuentran mucho más atrás de lo deseado al no sumar puntos en alguna de las dos citas disputadas hasta este momento del año.

Algo más complicado será para Aleix Espargaró y su Aprilia RS-GP, que a pesar de haber dado un paso adelante en la evolución mecánica de la pasada temporada a esta, no ha podido concluir ninguno de los dos grandes premios disputados al sufrir sendas caídas, por lo que en esta ocasión el piloto de Granollers buscará resarcirse con un buen resultado.

Otros nombres a tener en cuenta en la pelea por el podio pueden ser los "satélites" de Ducati, el italiano Francesco Bagnaia y, sobre todo, el australiano Jack Miller, quien ha protagonizado un excelente inicio de la temporada, con brillantes actuaciones en el circuito Ángel Nieto de Jerez, cuarto en la primera carrera, en tanto que la segunda no la pudo finalizar al sufrir una caída cuando, nuevamente, estaba en el grupo de cabeza.