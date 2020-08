Quartararo marca el mejor tiempo en los libres de Brno

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) devolvió la normalidad a la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de la República Checa de MotoGP en el circuito de Brno al conseguir el mejor tiempo en la segunda tanda y desbancar de la primera plaza al japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), hasta ese momento el más rápido.

Aun así, el líder del mundial se quedó muy lejos del mejor tiempo de la categoría, que ostenta desde 2016 el gran ausente del campeonato, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), con un tiempo de 1:54.596.

Hasta cuatro pilotos de equipos satélite -escuderías no oficiales- se colocaron en las primeras posiciones de la tabla de tiempos, con el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) como el primer piloto oficial de fábrica quinto.

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20) no salió a disputar la segunda tanda libre por estar en el Hospital Universitario de Brno, tras sufrir una caída en la primera sesión libre en la que se fracturó la tibia derecha a la altura de la rodilla y que podría afectarle también a los ligamentos.

Bagnaia tendrá que regresar a Italia para ser intervenido quirúrgicamente y será baja, seguramente para las próximas dos carreras de Austria.

El español Alex Márquez (Resol Honda RC 213 V) fue de los primeros protagonistas de la segunda tanda libre al tener problemas con una de sus motos, que tuvo que dejar aparcada en la pista para regresar rápidamente a su taller e intentar coger cuanto antes la segunda moto mientras su equipo recuperaba la moto averiada.

Con Viñales en la quinta posición, la sexta la ocupó Joan Mir (Suzuki GSX RR), que había sido de los más rápidos por la mañana, con los hermanos Espargaró en el séptimo y octavo puesto, aunque en esta ocasión con ventaja para el de Aprilia, Aleix, respecto al de KTM, Pol.

Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) acabó en una discreta duodécima plaza, por delante de Alex Rins (Suzuki GSX RR) con Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), decimocuarto y con la necesidad de mejorar si quiere optar al podio o a la victoria, que ya logró en este escenario en 2018.

El italiano Enea Bastianini (Kalex) no pudo con el registro matinal del británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) en Moto2, mientras que el italiano Luca Marini (Kalex) ocupó la tercera posición, con Jorge Navarro (Speed Up), quinto, mientras que una serie de pilotos acabaron teniendo percances durante la sesión, como el italiano Simone Corsi (Mc Agusta), los españoles Jorge Martín (Kalex) y Arón Canet (Speed Up), o el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), líder del mundial, quien merced al registro de la mañana pudo mantener la sexta posición tras Navarro.

El hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) se impuso en Moto3, por delante del japonés Kaito Toba (KTM) y el español Raúl Fernández (KTM).