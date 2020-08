Ducati empieza en cabeza en Estiria con Miller y Dovizioso

El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) fueron los protagonistas del duelo por la primera posición e en la tanda inicial de entrenamientos libres para el Gran Premio de Estiria de MotoGP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg.

Miller logró el mejor tiempo con Dovizioso a apenas cuatro milésimas de segundo y el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) y el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) en menos de una décima de segundo.

Prácticamente, cuando concluía la sesión, Dirección de Carrera anunció la sanción impuesta al francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) por el percance que protagonizó junto al italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y que le obligará a salir desde la calle de carreras en la próxima carrera que dispute.

Zarco no ha podido estar en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Estiria al no haber transcurrido las 48 horas pertinentes desde su intervención quirúrgica, por lo que en la tarde del viernes deberá pasar control médico para recibir el apto, lo que no debiera ser un problema si se tienen en cuenta los antecedentes del británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), que con la misma lesión y operación lo recibió tras el accidente que sufrió en Jerez.

El australiano Miller salió con muchas ganas y en apenas cuatro vueltas ya era la primera referencia de la categoría, aunque por detrás de él también aprovechó ese "tirón inicial" el japonés Nakagami para lograr un 1:24.236 y después 1:24.103 que le situaron en la primera plaza por delante de aquél y de los españoles Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Pol Espargaró (KTM RC 16).

La sesión no había hecho más que comenzar y con casi cuarenta minutos por delante los cambios de posiciones se convirtieron en una constante y con unos registros muy rápidos para ser la primera sesión, beneficiados en gran medida por las puestas a punto que ya habían logrado el fin de semana pasado en este mismo trazado.

No tardó mucho más tiempo en "arrimarse" a las posiciones de cabeza el vencedor del fin de semana pasado, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), que se puso segundo a una décima de segundo, con Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), tercero.

Viñales ya ha tenido que descartar uno de los cinco motores de los que dispone para toda la temporada, el que le dio problemas en Jerez, aunque por otra parte la buena noticia para Yamaha es que los ingenieros del fabricante de Iwata detectaron el origen de los problemas en una partida de las válvulas de las culatas y por ello han establecido su propio plan para gestionar el uso de las defectuosas sólo en las sesiones de entrenamiento.

Nakagami volvió a ser noticia al ser el primero en romper la barrera del minuto y 24 segundos en completar el trazado, superado poco después por el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) y nuevamente por el australiano Jack Miller, en unos minutos finales en los que probablemente muchos de los pilotos optaron por montar el compuesto de neumático blando para lograr un buen tiempo.

El español Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19) fue también protagonista, pero en su caso por protagonizar una caída en la curva cuatro, sin consecuencias para él y con pocos daños en su moto al ser un percance por deslizamiento que le permitió recuperar la moto y regresar a su taller sobre ella.

Con Miller como primer líder por delante de Dovizioso, Oliveira y Nakagami, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), segundo en el Gran Premio de Austria del pasado fin de semana, acabó quinto, con Iker Lecuona (KTM RC 16) octavo, Maverick Viñales noveno, Pol Espargaró undécimo, Alex Rins (Suzuki GSX RR) decimoquinto, Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), decimosexto, Tito Rabat decimonoveno y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) en la vigésima posición.

El líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), se tuvo que conformar con la décima posición inicial, con el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), decimoséptimo.