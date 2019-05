El fallo más frecuente (y absurdo) que puede hacer que no pases el examen de la ITV

La Inspección Técnica de Vehículos es uno de los peores momentos para muchos conductores. Muchos la afrontan como el gran reto de saber si la van a conseguir pasar y van a tener un año de respiro (y con el coche garantizando su seguridad y evitar la multa). Pero a la hora de pasar este examen ¿cuál es la clave? Los que han trabajado durante años en este tipo de servicios aseguran que en lo que más fallan muchos conductores es en lo básico: uno de los fallos más frecuentes que hacen suspender la ITV es la iluminación del coche. Y eso que casi todos los coches te alertan (sobre todo los modernos) si tienes alguna luz fundida.

Por eso es poco comprensible que muchos lleguen al examen y no lo pasen por el mero hecho de que haya un faro que no les funcione. Y es que las luces son uno de los sistemas de seguridad del coche más necesarios. No sólo hace que el conductor vea bien su entorno. También hace que le vean y eso es casi más importante. Tanto que la Dirección General de Tráfico admitió en su día que ya se estaba estudiando la posibilidad de que se obligara también durante el día a los conductores a llevar encendidas las luces de posición (algo que ya se hace en muchos modelos de coches modernos en los que no puedes apagar la luz aunque quieras porque son automáticas).

La Inspección Técnica de Vehículos ha sufrido importantes cambios a lo largo de los últimos años. Y no todos han tenido lugar como consecuencia de una mejora tecnológica (que también). Muchos han llegado por un cambio en el criterio a la hora de mirar que aspectos se deben cuidar más. En este sentido es significativa la importancia que han tomado en todos los controles las emisiones de gases relacionadas con la contaminación. Pero no todo es aumentar la vigilancia. También hay mejoras.

Hace unos meses te contábamos que desde hace tiempo si no pasas la ITV (si suspendes el examen por cualquier razón) ya no es necesario volver a hacerlo en el mismo sitio en el que lo habías hecho la primera vez. Puedes cambiar de lugar. Y eso es importante. No en todas las comunidades se cobra lo mismo. En este enlace tienes un artículo en el que en su día te contábamos cuánto cuesta pasar esta inspección según la comunidad en la que vivas.