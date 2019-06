El detalle que tienes que mirar siempre antes de pasar la ITV para evitar sustos

A la hora de pasar la Inspección Técnica de Vehículos hay muchos detalles que al común de los conductores se les escapan. Por eso muchos prefieren acudir días antes a un taller para pasar la "pre-itv" y así asegurarse de que todo está en perfectas condiciones para su inspección. Pero no todo es tan difícil ni tiene que depender de los técnicos. Más bien al contrario. Hay muchos pequeños detalles en los que tú mismo te puedes fijar para evitar sustos. Uno de ellos ya te lo desvelamos hace meses cuando te hablamos en un artículo del fallo más común que todos los trabajadores de este tipo de instalaciones detectaban: el de las luces fundidas en los coches que hacen que los conductores no pasen la ITV. Fijarse en eso es sencillo pero no es lo único en lo que tienes que reparar.

También es fundamental que compruebes el tamaño del dibujo de los neumáticos. ¿Cómo lo puedes hacer? Basta con que utilices una moneda de euro. Si la pones en la rueda y el grosor del dibujo de los neumáticos supera el de la franja dorada que rodea la moneda entonces no tienes que cambiar las ruedas. Pero si no lo supera tendrás un problema. En este sentido desde las ITV aseguran que muchos acuden a la inspección sin haber comprobado de manera adecuada el grosor de las ruedas de atrás, las que más problemas dan en este sentido (en las de la pare delantera se suele fijar más gente). Por eso es importante que tengas cuidado y que lo mires antes de ir al examen.

La Inspección Técnica de Vehículos vivió en España hace meses uno de sus cambios más importantes. No en vano hace meses que se miran más las emisiones contaminantes de todos los vehículos y se pone más el acento en controlar la contaminación de los coches. En este enlace te contamos todas las novedades de la ITV que no tienen que ser todas más restrictivas. Ni mucho menos.

Una de las ventajas, de hecho, con la nueva legislación es que vas a poder pasar el examen en las instalaciones que tú quieras. Hasta la fecha si "suspendías" la ITV no tenías más remedio que volver meses después al mismo centro en donde te habían rechazado el coche. Ahora con esta medida puedes incluso ahorrar costes si acudes a un centro más barato que el que da servicio en tu comunidad autónoma.