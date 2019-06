Los problemas de pasar la ITV en verano

"Si voy temprano seguro que tengo sitio". Eso es lo que piensan muchos que han dejado para el último momento la idea de pasar la ITV, pero no, no van a tener sitio. La inspección técnica de vehículos, ITV, no es para el verano, ni entiende de vacaciones, descansos o días de permiso. O tienes cita previa o estás en un problema. De hecho, la propia entidad encargada de gestionar estas inspecciones ITVASA pide a los conductores y propietarios de los vehículos que se den prisa en solicitar un día y una hora para pasar el examen. El consejo más habitual es que el mismo día en el que nos llega la carta de aviso desde nuestra filial más cercana, accedamos a su portal web www.itvasa.es para pedir una cita y así no tener problemas.

"Para estar al día con el cumplimento de la obligatoriedad de la ITV periódica, es recomendable solicitar cita con anterioridad a la fecha de caducidad y que la fecha de la cita esté próxima a esa caducidad, siempre que ITVASA disponga de oferta en días adecuados a su necesidad en ese momento", reza el aviso de la compañía.

Evitar las colas

Si finalmente decidimos acudir a pasar la ITV sin haber tenido una cita previa en nuestro poder tenemos que saber que la demora irá en función de la demanda, es decir, si mucha gente está en nuestra misma situación o hay muchas citas para ese día, si no falla nadie con la cita en la mano, nos vamos a ver en las instalaciones de ITVASA durante mucho tiempo.

Consejos antes de pasar la ITV

- No instale en su vehículo componentes y piezas de repuesto no homologadas. Disminuye la seguridad.

- Vigile el estado de los neumáticos, controle la presión de inflado y sustituya los mismos cuando estén próximas al fin de su vida útil.

- Compruebe el funcionamiento de las luces del vehículo.

Los problemas de querer pasar la ITV a última hora puede también ocasionar que expire el plazo para tener los papeles del vehículo en regla. Si tenemos la ITV caducada y te pilla la Guardia Civil o la Policía, tendrás que pagar 200€, eso sí, en ningún caso te podrán quitar puntos del carnet, pero recuerda que no se puede circular sin haber pasado el examen técnico. En España circulan unos dos millones de vehículos sin ITV lo que es un peligro tanto para los propietarios de esos coches como para el resto de conductores.