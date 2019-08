Un examen de conducir coche y moto más duro: así es la nueva reforma que plantea la DGT

Sacarse el carnet de conducir es un momento que marca un antes y un después. Unos no pueden esperar a que llegue el momento de presentarse a la prueba y el tener la tan deseada licencia para conducir. Otros, por el contario acuden casi de manera obligada para lograr obtener algo que por una razón u otra han estado retrasando. No obstante, lo que si está claro es que conducir y mantener un coche debe ser algo que se realice con prudencia y siempre cumpliendo todas las normas de tráfico, dado que al volante no solo nos ponemos en riegos nosotros mismos, sino también el resto de personas que circulan.

También es fundamental mantener nuestro coche a punto y cumplir con todas las inspecciones de taller e ITV.

Traficó planteo hace apenas unos meses modificar el Reglamento General de Conductores con una serie de cambios que afectan directamente al sistema de formación vial y a los exámenes teóricos y prácticos del carné de conducir. La idea original de la Dirección General de Tráfico (DGT) era poner en marcha esta nueva normativa este mismo verano. Sin embargo, posteriormente se anunció que la reforma del Reglamento General de Conductores todavía no estaba aprobada y que, por lo tanto, no había ninguna fecha establecida a corto plazo respecto a su entrada en vigor.

Pero, ¿y en qué consisten estos nuevos cambios? Las nuevas medidas afectan tanto al examen del permiso de conducir de coches como al de ciclomotres y motos. Para los primeros, las medidas nuevas son incremento del coste de las tasas, obligación de realizar un mínimo de ocho horas de clases teóricas para poder presentarse a examen. También se quiere introducir nuevos contenidos en el temario obligatorio: el uso de los sistemas de seguridad, las normas de circulación, el peligro de las distracciones al volante, los factores de riesgo al volante (velocidad, alcohol y drogas), las víctimas de accidentes de tráfico, y la concienciación sobre los colectivos más vulnerables en la carretera (ciclistas, peatones y motoristas). Otra medida es la de contar con la formación obligatoria podrá incluir testimonios de víctimas de accidentes. Además, tras suspender la primera prueba, el alumno tendrá que esperar un mínimo de 15 días para volver a presentarse a una segunda convocatoria. Si no la supera a la segunda o tercera ocasión, el tiempo de espera se ampliará a 30 días naturales. A partir de la tercera convocatoria, el plazo mínimo será de 20 días. También se quiere que el número de fallos permitidos se reduzca del 20% al 10%, haciendo más difícil aprobar el examen teórico. Por último, por cada suspenso en la parte práctica, el alumno deberá recibir cinco clases prácticas entre la fecha del último examen suspenso y la de realización de la nueva prueba.

En cuanto a los ciclomotres y las motos, las medidas son: Obligación de realizar un mínimo de seis horas de clases teóricas para poder presentarse a examen y obtener los permisos de motocicleta AM, A1 o A2. El contenido de la formación presencial obligatoria tratará sobre los principales factores de riesgo asociados a la conducción de este tipo de vehículos, elementos de seguridad y técnicas de conducción. Para realizar el examen práctico, será obligatorio el uso de casco, guantes, botas, chaqueta y pantalón. Los alumnos con dificultades auditivas podrán emplear un GPS durante la realización del examen práctico.