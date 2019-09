El mercado de vehículos usados cae un 4,2% en agosto

El mercado español de vehículos usados alcanzó un volumen de 141.458 unidades durante el pasado mes de agosto, lo que se traduce en una disminución del 4,2% en comparación con el mismo mes del año precedente, según datos de la consultora MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto).

Las ventas de coches usados entre enero y agosto alcanzaron un volumen de 1,32 millones de unidades, un 0,5% de retroceso respecto a las operaciones cerradas durante los mismos meses del ejercicio anterior.

Faconauto, a pesar de estos datos negativos en agosto y en los ocho primeros meses del año, ha mantenido su previsión para el conjunto de 2019, que contempla registrar unas ventas de 2,1 millones de unidades, con una caída del 0,1%.

La federación destacó que los concesionarios fueron el canal de venta que más aumentó sus transferencias de vehículos de ocasión, con una subida del 16,9% en comparación con el mismo mes de 2018, con un 19% del mercado y 26.903 unidades.

El director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales, afirmó que la situación del mercado de vehículo de ocasión "sigue siendo la misma y tiene poca pinta de que vaya a cambiar", por lo menos hasta que el vehículo nuevo no modifique su tendencia de caídas, que ya acumula once meses de retrocesos.

"Tenemos un mercado de ocasión muy polarizado en el que el protagonismo corresponde claramente a los modelos de entre 0 y 5 años, que son los que impulsan las ventas, pero los modelos de más de diez años no ceden terreno y continúan acaparando el 60% de todas las transferencias. No podemos hablar pues de un mercado de ocasión saneado hasta que no se aborde el problema de la renovación del parque", aseguró.

Caen las ventas de diésel

Según datos de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), las ventas de usados diésel bajaron un 1,1% hasta agosto en comparación al mismo periodo de 2018, con 904.983 operaciones, aunque siguen representando casi el 63% de las operaciones.

Por su parte, las entregas de modelos de gasolina de segunda mano aumentaron un 5% en lo que va de año, con 516.593 operaciones y una cuota del 35,9%. Los eléctricos representaron un 0,1% en el mercado de usados hasta agosto, con 1.570 operaciones, lo que supone un aumento del 100% en comparación a los mismos meses del curso pasado.

En opinión de Ganvam, una buena forma de convertir el eléctrico en una opción de movilidad real es activar las compras de estos modelos en el canal de empresa, en un momento en el que el 45% de las matriculaciones de este tipo de vehículos se destina a flotas corporativas.