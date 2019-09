Lo que tienes que hacer cuando te llegue esta carta de la DGT

A la hora de conducir, es importante tener nuestro vehículo a punto, tanto mecánicamente, como con todos los papeles y la documentación en regla (en este enlace te mostramos cuatro fallos leves de los que no te das cuenta y pueden hacer que no pases la ITV). El contar con algún permiso caducado puede ser motivo de infracción grave y puede conllevar una multa económica e incluso la perdida de puntos. Además, es importante estar con la ITV al día y estar al tanto de todas las nuevas medidas que han entrado en vigor en esta revisión que se lleva a cabo en los puestos oficiales de la Inspección Técnica de Vehículos (en este enlace te mostramos el fallo más frecuente y absurdo que puede hacer que no pases el examen de la ITV).

Es cierto que tener coche se traduce en la mayoría de los casos en un gasto continuo, ya sea en el propio mantenimiento del vehículo, así como en la parte administrativa y de gestión de seguro u otras revisiones (en este enlace te contamos el truco para ahorrarse parte del impuesto de vehículos que muy pocos conocen).

Otro de los motivos de sanción puede ser por el simple despiste de los conductores a la hora de renovar permisos que ya han caducado. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), entre el 10 y el 15% de los conductores circulan con su coche con el carné de conducir sin renovar. Es por ello, que con el fin de evitar que los conductores puedan ser sancionados por este despiste y que no haya ninguna duda de cómo y cuándo llevar a cabo la tramitación de renovación del carné de conducir, la Dirección General de Tráfico ha decidido que enviará a los conductores una carta para informar de que su permiso de circulación está a punto de caducar (en este enlace te hablábamos de que la DGT no endurecerá la obtención del carné de conducir a corto plazo).

En total, desde la Dirección General de Tráfico informan que este mismo año se enviarán un total de 2.750.000 cartas, que llegarán a los usuarios con dos meses de antelación a la fecha de vigencia del carné. Un tiempo suficiente para que el conductor puede renovar su permiso antes del vencimiento del mismo. La renovación de carné se puede realizar incluso tres meses antes de que caduque, por lo que hay tiempo de sobra para llevar a cabo este trámite.