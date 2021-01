SErvicios Premium para propietarios DS

Definida por los directivos como «Marca Premium francesa del siglo XXI», DS Automobiles ha desarrollado un completo programa denominado Only You de servicios exclusivos para los clientes de sus automóviles de lujo, que abarca desde actividades, eventos y experiencias exclusivas hasta servicio de atención al cliente que incluye rent a car, traslados del vehículo y mantenimiento.

«Se trata, en palabras de Rodrigo Sánchez Monasterio, director de marketing de DS, de ofertar de forma gratuita una gama de servicios Only You que invita a vivir la experiencia DS más allá del automóvil, con un universo de prestaciones Premium personalizadas y accesibles desde la app MyDS».

El programa Only You fue presentado a los medios de comunicación en Madrid, en un acto en el que también se dieron a conocer los resultados 2020 de la marca Premium del grupo PSA. El año pasado la pandemia Covid-19, que obligó a cierres temporales de empresas, hizo caer las ventas de automóviles hasta límites casi insostenibles, con un descenso de matriculaciones del 32,4 por ciento.

En este contexto, el segmento Premium obtuvo unos resultados negativos del 24,8 por ciento, en tanto que DS sólo perdió ventas en un 1,5 por ciento, matriculando 4.334 unidades. Dentro del sub segmento B-SUV las ventas del modelo DS3 subieron un 12,2 por ciento y algo similar ocurrió en el sub segmento C-SUV, en el que las ventas del DS 7 subieron un 1,7 por ciento.

Con una aspiración clara de ser la encarnación del savoir-faire francés en la industria del automóvil, DS Automobiles ofrece a sus clientes herramientas Premium con un servicio de atención personalizado y exclusivo, con atención por parte de expertos en la marca y sus productos.

Ana Fernández McCusker, responsable de DS Only You Spain, expuso el programa Only You, que trata de poner en valor el tiempo del cliente facilitando un numeroso grupo de servicios y atenciones, que se engloban en DS Club Privilege, DS Valet, MyDS APP, DS Assistance, DS At Your Service y Rent a DS.

Dentro del DS Club Privilege, en la marca Premium francesa hacen hincapié en los servicios Club Privado, Experiencias Exclusivas, Membresía 5 años y privilegios en marcas colaboradoras, que proceden de áreas como moda, viajes, tecnología, hoteles y restauración.

En DS Valet el tiempo es protagonista y por ello se ofrece servicio de chófer, entrega de vehículo nuevo o usado y el servicio de mantenimiento. En MyDS contempla información del vehículo (mantenimiento, autonomía, consumos, kilometraje ...), cita de taller, navegación conectada y novedades DS.

El DS Assistance incluye asistencia 24 h/365 días al año, teléfono único y gratuito, asistencia europea, garantía de movilidad y alojamiento o asistencia para continuar viaje en caso de avería. En el apartado DS at Your Service se incluyen atención al cliente DS, operador especializado, teléfono único y chat on line. Bajo el epígrafe Rent a DS aparecen servicios cómo alquiler de un DS, Free2Move, DS mobiltiy Pass para clientes E-Tense y elección del modelo.

Como su propio nombre indica, DS Boutique tiene productos de merchandising y otros para acompañar a sus clientes en su día a día que se encuentran en los DS Store, donde se dan cita miniaturas, marroquinería, textil y lifestyle.

El programa Only You incluye experiencias que denominan «más allá de nuestro vehículos», en las que se dan cita hoteles, restaurantes, etc., en los que la marca se hace cargo del 80 por ciento del coste.