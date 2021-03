europa ya conoce al ganador del premio «The Car Of The Year». En una gala celebrada en Ginebra, de forma telemática y en plan Eurovisión, los 59 miembros del jurado del premio del The Car Of The Year (entre los que se encuentra el redactor jefe de la sección de motor de El Periódico de Catalunya y adjunto a la coordinación de NEOMotor), emitieron su veredicto eligiendo al Toyota Yaris, nuevo «rey» de Europa.

Pese a que este año el salón del automóvil de Ginebra no se ha celebrado (por la pandemia y por los problemas del organizador con los fabricantes), la tradición de elegir al Car Of The Year (ya van 10 años) se ha mantenido. El presidente del jurado Frank Janssen actuaba de maestro de ceremonias junto a la presentadora de la televisión suiza, Melanie Freymond y el director del comité del salón, Sandro Mesquita.

Tercer título de Toyota

El Toyota Yaris reemplaza en el trono al Peugeot 208, ganador de la edición del pasado año, y con este triunfo la marca japonesa consigue su tercer galardón. El propio Yaris lo ganó en 2000, mientras que el Prius lo hizo en 2005. Tras sumar los puntos del veredicto de los jurados de los 22 países, el Toyota Yaris consiguió un total de 266 puntos, 26 más que el segundo clasificado, el Fiat 500 y 27 más que el tercero, el Cupra Formentor. Por detrás acabaron, en este mismo orden, Volkswagen ID.3, Skoda Octavia, Land Rover Defender y Citroën C4.

La victoria del Toyota Yaris se cimentó en la propuesta de hibridación y en el excelente complemento que representa la versión GR Yaris, que tiene poco de híbrido y mucho de adrenalina. La llegada del Yaris Cross también ayudó. El modelo ha sido el más completo de los siete finalistas. Su triunfo se basa en la constancia ya que pese a no ser el ganador en todos los países, sí se ha movido siempre entre los tres mejores.

El nuevo Toyota Yaris ganó en seis países: Francia, Hungría, Portugal, Polonia y Turquía. Sólo logró una máxima puntuación de 10 puntos, la del jurado polaco Maciek Ziemek, y fue el más votado por 13 jurados. Además, obtuvo varios segundos puestos en los 22 países que votaron. Eso le acabó dando el triunfo final. Partiendo como outsider entre los finalistas de esta edición, el nuevo ToyotaYaris le ganó la batalla al eléctrico Fiat 500 y al deportivo Formentor

En España, el ganador de la votación de los seis jurados fue el Cupra Formentor, que se llevó 43 puntos, seguido por el Citroën C4 (26 puntos), el Skoda Octavia y el Toyota Yaris (21 puntos), el Volkswagen ID.3 y los Fiat 500e y Land Rover Defender (en todos los casos con un total de12 puntos cada uno).