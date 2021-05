Unos orígenes con 80 años de historia preceden a la marca americana Jeep que ahora lanza al mercado el nuevo y totalmente renovado modelo Compass que en esta ocasión presume de tecnología, diseño, conectividad, motores, seguridad y sostenibilidad.

Además, el nuevo Compass que aporta un nivel 2 de conducción autónoma y que se fabrica en la factoría e Melfi en Italia, supone el primer lanzamiento en Europa del grupo Stellantis compuesto por las marcas que conforman PSA y FIAT.

El Compass combina las dos almas de Jeep, el espíritu todoterreno y urbano, para satisfacer las necesidades de los clientes del segmento C-SUV. A las personas racionales y fácticas también les fascina la posibilidad de alejarse de su rutina diaria: los llamamos «soñadores pragmáticos».

El nuevo modelo tiene un fuerte carácter estético, que se destaca con un estilo refinado y distintivo, que se mantiene fiel a los detalles de diseño de la marca, con una excelente dinámica de conducción y una seguridad y conectividad más sofisticadas. Todo ello coronado por la reconocida capacidad todoterreno de Jeep, una característica perfeccionada durante más de 80 años de liderazgo en la conducción todoterreno.

El nuevo Compass está equipado con una gama de motores híbridos enchufables y de combustión interna eficientes, todos homologados Euro 6D Final, y una gama de sistemas de seguridad activa y pasiva de vanguardia.

Dispone de 5 niveles de equipamiento (Sport, Longitude, Limited, S y Trailhawk), con 5 combinaciones diferentes de motores y cambios: gasolina, diésel e híbrido enchufable, tres cajas de cambios (manual de 6 velocidades, cambio automático de doble embrague en seco o automático de 6 velocidades) y tracción delantera o en las cuatro ruedas.

En España se ofrece con Jeep & Go un Compass 1.3 GSE (130 C. V.) Limited 4x2 manual por 280 al mes (IVA incluido) con seguro a todo riesgo sin franquicia y mantenimiento incluidos (entrada 4.700 euros IVA incluido; 36 cuotas y 10.000 km al año).

Dos motores de gasolina, un diésel y dos híbridos

Frontal con parrilla más horizontal y entradas de aire más bajas

El frontal del nuevo Compass presenta una parrilla más horizontal con entradas de aire más bajas y los pasos de rueda son de formato trapezoidal. En el interior, con amplia combinación de colores y materiales de textura agradable, los elementos horizontales presiden el salpicadero que dispone de una pantalla táctil de hasta 10,25 “ y otra en el cuadro de mandos de 3,5”.

El conductor dispone de motores gasolina GSE con potencias de 130 o 150 C. V., con un cambio manual y de doble embrague en seco respectivamente, y ambos con tracción delantera. En diésel se cuenta con 1.6 de 130 C. V. con caja manual y tracción delantera. Por último, la oferta ecológica recurre a híbridos de 190 o 240 C. V. con cambio automático de seis velocidades y tracción en las cuatro ruedas eAWD.