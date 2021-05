Llega la nueva versión del popular Kia Stonic, el utilitario del segmento B-SUV lanzado por primera vez en el 2017 y con el cual la marca coreana quiere reforzar su posición en un segmento en crecimiento.

El Stonic 2021 llega al mercado europeo con tres motorizaciones, una versión de entrada que cuenta con un motor atmosférico de 84 C. V. y dos versiones híbridas, una de 100 C. V. y la mas potente con 120 C. V. No habrá motorizaciones diésel del nuevo Kia, al menos por el momento.

Exteriormente el nuevo Stonic mantiene las mismas dimensiones que la versión del año 2017, con 4.160 mm. de largo, 1.760 mm de ancho y 1.500 mm de altura, aunque ahora cuenta con unas nuevas líneas que le dotan de un aspecto más musculoso y grande, reafirmando el aspecto juvenil y deportivo característico del auto.

Es en el aspecto tecnológico donde más novedades podemos encontrar. En el panel de instrumentos cuenta con una nueva pantalla digital de 4,2 pulgadas (11 cm) con mayor resolución. En cuanto al infoentretenimiento y aspecto multimedia el Stonic incorpora el innovador sistema telemático UVO Connect “Fase II” de Kia, que mejora la conectividad y el control del vehículo.

De serie implementa una pantalla táctil más grande, de 8 pulgadas, Display Audio o Navegación por Satélite opcional, según el equipamiento, conexión Bluetooth múltiple etcétera.

El nuevo sistema actualizado también posee una gama de servicios que incluyen información de tráfico en tiempo real, previsiones meteorológicas, puntos de interés (POI), precios del combustible y detalles de posibles aparcamientos dentro y fuera de la calle, como precio, ubicación y disponibilidad. Todo ello compatible con reconocimiento de voz. Respecto al diseño y personalización, se aumentan las posibilidades con una nueva llanta de aluminio de 16 pulgadas y dos nuevos colores de pintura: Perennial Grey y Sporty Blue.

El techo ahora también esta disponible en color Most Yellow lo que asciende el número total de opciones Bi-tono a 9, dependiendo del equipamiento.

En cuanto a la seguridad el nuevo Kia está equipado con seis airbags en todo el habitáculo, así como con puntos de anclaje y amarre ISOFIX para asientos de niños. También incluye varios de los últimos sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) de Kia, dependiendo de la versión. Entre ellos están el Sistema de asistencia para evitar colisiones frontales (Forward Collision-Avoidance Assist FCA) con reconocimiento de peatones, vehículos y ciclistas, asistente de mantenimiento de carril, detección de fatiga del conductor, detección de ángulo muerto, control de crucero adaptativo…

En cuanto a precios, la marca ofrece un descuento de entre 5.000€ y 6.000€ (contando descuento directo y financiación). La versión de entrada (84 C. V.) se ofrece desde 19.350 euros (13.200 euros descuento aplicado) en adelante llegando hasta el acabado mas alto por 26.850 euros (21.694 euros precio final con descuento)