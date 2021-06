Una conducción segura en la carretera comienza por una buena formación teórica y práctica. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT)Dirección General de Tráfico (DGT) publica regularmente en su página web tests con un total de 15 preguntas que podrían aparecer perfectamente en un examen teórico de conducir oficial.

Gracias a esta divertida iniciativa de la DGT, puedes poner a prueba tus conocimientos y descubrir cuánto sabes sobre las normas de circulación, especialmente si estás pensando en sacarte el carnet de conducir. Por otro lado, si eres un conductor veterano y ya tienes experiencia al volante, puedes animarte a hacer el test para repasar algunos temas sobre conducción y seguridad vial que puede que hayas olvidado con el paso de los años.

Anímate y atrévete a realizar el nuevo test de la DGT para comprobar si tus conocimientos están al día:

ACCEDE AL TEST DE JUNIO DE 2021 DE LA DGT A TRAVÉS DE ESTE ENLACEACCEDE AL TEST DE JUNIO DE 2021 DE LA DGT A TRAVÉS DE ESTE ENLACE

Además, si estás estudiando para sacarte el carné de conducir, te recomendamos el artículo que hicimos sobre las 5 mejores apps para preparar el examen teórico de conducir. También te pueden interesar cuáles fueron las 10 preguntas con más fallos en los exámenes teóricos de conducir en 2020.

Lo primero que debes de hacer en cuanto recibas la carta que la DGT ya está enviando

La Dirección General de Tráfico (DGT) va a enviar una carta este 2021 a muchos conductores para informarles de una modificación en la normativa sobre el límite de tiempo de las bajas temporales de los coches.

El Real Decreto 265/2021 que salió publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 13 de abril y que se aplicará en 2022 modifica el Reglamento General de Vehículos aprobado por el Real Decreto 2822/1998 para incluir una serie de novedades sobre los vehículos al final de su vida útil. Entre los cambios más destacados se incluye el establecimiento de un limite temporal de un año para las bajas de vehículos, que se activará a partir de la fecha de solicitud de la misma. Si pasado un año el usuario no solicita la prórroga de la baja, automáticamente, el vehículo volverá a estar en situación activa, generando las obligaciones administrativas y fiscales que corresponda como, por ejemplo, el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Las prórrogas del plazo de baja temporal se podrán pedir en la Jefatura de Tráfico como máximo dos meses antes de la fecha de finalización de dicha baja.

Cabe destacar que hasta el momento en España no existía ningún límite temporal para la baja temporal de vehículos. No obstante, desde el año 2004 estas bajas se han duplicado, pasando de 60.982 a 132.459 en 2019. La nueva medida servirá para acabar con el uso excesivo de la baja temporal que algunos talleres empleaban con el objetivo de evadir la obligación de llevar un vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) al final de su vida útil. Asimismo, la Comisión Europea instó en un informe a los Estados a adoptar medidas sobre los procedimientos administrativos de las bajas temporales que evitasen las situaciones en las que un vehículo no acabase en un CAT al final de su vida útil.