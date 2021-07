Cada año (o cada dos si el coche tiene menos de 10 años) llega el gran examen para nuestro vehículo: pasar la ITV. Después de pedir la cita previa es el momento de que los mecánicos especializados del centro de la Inspección Técnica de Vehículos que hayamos escogidos examinen al detalle cada parte del coche para que este sea apto para la circulación. Desde las luces, hasta los neumáticos, todo debe estar en orden para conseguir la pegatina y poder así circular en regla durante otros dos años.

No obstante, tras la última reforma de la ITV las estaciones comprueban con lupa los sistemas de control de emisiones. Estos centros cuentas con dispositivos de lectura OBD (On Board Diagnostic- Diagnóstico a bordo) que comprueban los sistemas de control de emisiones (E-OBD). Este protocolo se aplica para aquellos vehículos fabricados a partir del año 2006 (vehículos ligeros Euro 5 y Euro 6 y vehículos pesados Euro VI) y es una prueba complementaria a la que se hace habitualmente de gases (que se seguirán realizando durante la inspección). Es por ello, que aquellos coches que registren defectos en este sistema, no pasarán la ITV.

Desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la ITV han subrayado que la lectura E-OBD no mide nuevos contaminantes, sino que comprueba que el sistema de control que incorporan los vehículos no presenta averías, errores o manipulaciones.

Cómo evitar fallar en la ITV por este error que pasa desapercibido

Muchos conductores no se detienen de forma periódica a mirar si su ruedas están gastadas. Y eso hace que suspendan la ITV y tengan que volver a pasarla. Es algo tan básico que puede sorprender pero los profesionales llaman a prestar especial atención al estado de los neumáticos comprobando datos como la presión por ejemplo una vez al mes.

Pero, ¿cómo podemos cerciorarnos de si las ruedas están demasiado gastadas? Hay un método infalible y que puedes llevar a cabo si llevas encima una moneda de euro. Es así de sencillo: coge la moneda y métela en la línea de la mitad de la rueda. Si ya puedes ver el círculo dorado exterior de la moneda de 1 euro es que la rueda ya está desgastada.