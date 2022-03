Con todo esto del confinamiento por coronavirus o el no poder desplazarte fuera de tu ciudad o comunidad puede que veas desde la ventana cómo tu coche va acumulando polvo y suciedad al no moverlo, pero ni se te ocurra bajar a lavarlo a la calle ya que te puede salir muy caro. El artículo 4.2 del Reglamento General de Circulación prohíbe expresamente limpiar o reparar coches en la calle a causa del deterioro que esto pueda causar en la vía pública. La sanción depende de cada ayuntamiento, pero las multas van desde los 30 hasta los 3.000 euros.

Matrícula ilegible

Puede que un día bajes a la calle y veas sobre el parabrisas de tu coche una multa de 200 euros por el mal estado de la matrícula. Hay que tener en cuenta que la matrícula es el “DNI” del coche, se trata de su número de identificación, y por tanto ha de ser fácilmente legible para las autoridades. Si los números se han borrado por los golpes, están tapados por pegatinas, son ilegibles porque la placa está rota o doblada, entre otros muchos motivos, los agentes te sancionarán de inmediato. Por ello es mejor prevenir y comprar una matrícula si está desgastada, puesto que por unos 20 euros puedes pedir una completamente nueva.

ITV caducada

Prácticamente lo mismo que con el seguro sucede con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Ahora las autoridades pueden ver de forma telemática si está caducada y pueden sancionar al propietario del vehículo aunque el coche esté parado en la calle. Las multas por no tener la ITV en regla pueden ir desde los 200 hasta los 500 euros: la sanción será de 200 euros si no se ha superado la Inspección Técnica de Vehículos en el plazo estipulado por ley; también 200 euros si la ITV es desfavorable; y 500 euros si se tiene el coche en ‘circulación’ sin haber podio superar la ITV (inspección negativa). Si a tu coche le ha vencido la ITV durante el estado de alarma no podrán multarte pero si ha sido previamente al confinamiento sí podrían sancionarte.