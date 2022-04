Un millón y medio de españoles llevan ya el carné de conducir en el móvil un año después de que la Dirección General de Tráfico lanzara la aplicación miDGT, que ha registrado más de 2,5 millones de descargas, según datos facilitados a EFE por la Dirección General de Tráfico.

La aplicación permite que el conductor o el titular de un vehículo lleve en su móvil tanto el permiso de conducción como el resto de documentación del coche con plena validez legal en todo el territorio nacional.

Tráfico continúa trabajando en nuevas mejoras y próximamente se lanzará una nueva versión en la que se incluirán, entre otras funciones, el aviso y pago de sanciones, la identificación del conductor no titular del vehículo en caso de denuncia o la anotación de un conductor habitual.

Además, durante este año está previsto que se incluya también el acceso a la cita previa o la realización de trámites sencillos, que ya se encuentran disponibles en la sede electrónica de la DGT, como pueden ser la consulta de notas de examen, la baja temporal de vehículos o solicitar duplicados de la documentación física, entre otros.

La aplicación se lanzó en un momento en el que la pandemia del coronavirus paralizó el país y, en su origen, permitía poder realizar varias gestiones administrativas, como la de disponer de la ficha técnica electrónica del vehículo, la consulta de datos (ITV, seguro, distintivo ambiental), la consulta del saldo de puntos, la actualización de los datos de contacto y domicilio que consta en los registros de la DGT y recibir avisos y alertas de interés.

Para descargarse la aplicación es necesario estar dado de alta en el sistema cl@ve, la plataforma de identificación segura para relacionarse electrónicamente con la administración, y la descarga es gratuita tanto en iOS como Android.

La documentación en soporte electrónico tiene la misma validez que el documento en soporte físico a efectos de Tráfico, pero solo en territorio nacional, ya que en el extranjero será necesario llevar dichos documentos en soporte físico.

Los agentes podrán conocer en tiempo real la información que se suministra en el móvil y verificarla mediante la lectura de un código, pero la DGT recomienda llevar los permisos en formato físico.

Cómo recuperar puntos

Recibir una multa de tráfico siempre supone un dolor de cabeza. No obstante, saber cuanto antes si te han puesto una sanción económica es imprescindible para llegar a tiempo al plazo establecido para recurrirla o pagarla con derecho a una reducción del importe del 50%. Debes saber que el plazo establecido por ley es de 20 días naturales desde que la denuncia fue notificada. Pero, ¿cómo puedes saber si tienes una multa de tráfico pendiente de pago?

La DGT ha anunciado hoy que el próximo 21 de marzo la ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. "Y lo hace porque la forma de movernos también lo ha hecho y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos", cuentan desde la cuenta oficial de la Dirección General de Tráfico en Twitter.

Entre las nuevas medidas, destaca que "ahora puedes recuperar tus puntos tras dos años sin cometer infracciones que conlleven pérdida de puntos". "Ahora, con independencia de las infracciones que se hubieran cometido, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años si no se cometen infracciones que conlleven la pérdida de punto".

Ya no es necesario llevar físicamente tu permiso de conducir. Gracias a la App miDGT, podrás acreditar que tienes autorización para conducir.

Ahora, cuando te presentas a una prueba para la obtención o recuperación del permiso de conducir u otro trámite administrativo para conducir, no puedes utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente. También se considera infracción muy grave colaborar o asistir a otra persona para este fin. En caso de hacerlo, el aspirante no podrá presentarse a las pruebas para la obtención o recuperación del permiso en el plazo de seis meses2, cuentan desde la DGT.