Durante el confinamiento era habitual ver el coche día sí y día también quieto en la calle sin moverse. Ahora, con la llegada del verano y de la primavera puede acumular mucho polvo o suciedad por el polen. Ni se te ocurra bajar a lavarlo a la calle ya que te puede salir muy caro. El artículo 4.2 del Reglamento General de Circulación prohíbe expresamente limpiar o reparar coches en la calle a causa del deterioro que esto pueda causar en la vía pública. La sanción depende de cada ayuntamiento, pero las multas van desde los 30 hasta los 3.000 euros.

Matrícula ilegible

Puede que un día bajes a la calle y veas sobre el parabrisas de tu coche una multa de 200 euros por el mal estado de la matrícula. Hay que tener en cuenta que la matrícula es el “DNI” del coche, se trata de su número de identificación, y por tanto ha de ser fácilmente legible para las autoridades. Si los números se han borrado por los golpes, están tapados por pegatinas, son ilegibles porque la placa está rota o doblada, entre otros muchos motivos, los agentes te sancionarán de inmediato. Por ello es mejor prevenir y comprar una matrícula si está desgastada, puesto que por unos 20 euros puedes pedir una completamente nueva.

ITV caducada

Prácticamente lo mismo que con el seguro sucede con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Ahora las autoridades pueden ver de forma telemática si está caducada y pueden sancionar al propietario del vehículo aunque el coche esté parado en la calle. Las multas por no tener la ITV en regla pueden ir desde los 200 hasta los 500 euros: la sanción será de 200 euros si no se ha superado la Inspección Técnica de Vehículos en el plazo estipulado por ley; también 200 euros si la ITV es desfavorable; y 500 euros si se tiene el coche en ‘circulación’ sin haber podio superar la ITV (inspección negativa). Si a tu coche le ha vencido la ITV durante el estado de alarma no podrán multarte pero si ha sido previamente al confinamiento sí podrían sancionarte.

Mucho ojo con el teléfono móvil mientras conduces

Lo estés utilizando o no, el mero hecho de llevarlo en la mano pasará a considerarse una infracción grave. En lugar de 3 puntos del carné como ahora, pasarás a perder 6. Pero también repercutirá en el bolsillo. La sanción económica pasará de 200 a 500 euros. Por eso, si usas el gps o escuchas música con el móvil, ten cuidad de cogerlo con las manos.

La mayoría de los conductores utilizan habitualmente el teléfono móvil como GPS para llegar a su destino; una práctica que supone una distracción al volante y que la Dirección General de Tráfico (DGT) no se cansa de recordar. Las distracciones durante la conducción continúan siendo el factor más recurrente en los accidentes de tráfico en España, estando presentes en el 31% de los accidentes mortales en el año 2020. Esto significa que un total de 319 accidentes mortales que se produjeron el año pasado fueron provocados por una distracción.

Por ello, desde el perfil oficial de Twitter de la DGT, recuerdan que la manipulación de cualquier dispositivo multimedia, como el GPS o la radio, mientras se conduce supone un gran peligro, puesto que multiplica por cuatro la posibilidad de sufrir un accidente. Tal como afirma la DGT: "programar los navegadores durante la conducción hace que pasen de ser una ayuda a un peligro claro, aumentando el riesgo de accidente".

Cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil

No llevarlo puestos en el coche (el casco en la moto) o estar haciendo un uso incorrecto de los mismos pasará de suponer la pérdida de 4 puntos del carné (actualmente son 3).

Detectores de radar

Llevarlos en el coche (aunque no los estés utilizando) conllevará una multa económica de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carné. ¿Qué ha cambiado? Ahora mismo solo se considera infracción si se lleva encendido. Si quieres consultar el mapa oficial de la DGT sobre la ubicación de los radares de Galicia, puedes hacerlo a través de este enlace.

Adelantamientos más lentos

La DGT suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites genéricos de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. Recientemente también se introdujeron cambios a la hora de adelantar a ciclistas.