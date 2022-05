Recibir una multa de tráfico siempre supone un dolor de cabeza. No obstante, saber cuanto antes si te han puesto una sanción económica es imprescindible para llegar a tiempo al plazo establecido para recurrirla o pagarla con derecho a una reducción del importe del 50%. Debes saber que el plazo establecido por ley es de 20 días naturales desde que la denuncia fue notificada. Pero, ¿cómo puedes saber si tienes una multa de tráfico pendiente de pago?

La DGT ha anunciado hoy que el próximo 21 de marzo la ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. "Y lo hace porque la forma de movernos también lo ha hecho y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos", cuentan desde la cuenta oficial de la Dirección General de Tráfico en Twitter.

Entre las nuevas medidas, destaca que "ahora puedes recuperar tus puntos tras dos años sin cometer infracciones que conlleven pérdida de puntos". "Ahora, con independencia de las infracciones que se hubieran cometido, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años si no se cometen infracciones que conlleven la pérdida de puntos.

Ahora ya no es necesario llevar físicamente tu permiso de conducir. Gracias a la App miDGT, podrás acreditar que tienes autorización para conducir.

Ahora, cuando te presentas a una prueba para la obtención o recuperación del permiso de conducir u otro trámite administrativo para conducir, no puedes utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente. También se considera infracción muy grave colaborar o asistir a otra persona para este fin. En caso de hacerlo, el aspirante no podrá presentarse a las pruebas para la obtención o recuperación del permiso en el plazo de seis meses2, cuentan desde la DGT.

Puntos del carnet

Puedes comprobar cuántos puntos te quedan de carnet en este enlace.

Si por culpa de un descuido o una negligencia has perdido puntos de tu carnet de conducir tienes que saber que puedes recuperarloS y así volver a conducir de manera más tranquila.

Puedes recuperar un máximo de 6 puntos mediante la realización de un curso de sensibilización y reeducación vial. En este caso se podrá realizar una vez cada dos años en el caso de los conductores no profesionales y una vez al año en el caso de los profesionales. El curso tendrá una duración de doce horas.