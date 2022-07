El gaming dejó de ser una cosa de niños hace muchos años. Es más, en 2021 se generaron más de 159.240 millones de euros a nivel mundial. El auge de esta industria, que es clave en la economía actual, no parece tener techo. Las cifras de la agencia Newzoo revelan que la aparición de los eSports y las plataformas de streaming como Twich han sido esenciales para este crecimiento imparable, con 1,39 millones de euros generados en la nube (10 veces más que en 2019). En total, calculan que 757 millones de personas han visto reproducciones en directo de videojuegos, un 12,7% más que en el año anterior y uno de los responsables de que se celebre el Día Mundial del Videojuego o Gamer.

Este mundo paralelo y virtual también se vive en el apasionado universo del motor, con sus propios títulos y videojuegos específicos. Es más, existen sagas con décadas de historia como: Gran Turismo Sport, Project Cars 2 y Forza Motorsport 7. La introducción de la simulación, allá por 2018 dejó grandes nombres en el apartado arcade: The Crew 2 y Forza Horizon 4. Eso sí, siempre estarán los gamers de toda la vida, aquellos que disfrutan de los videojuegos del WRC y las competiciones más conocidas del motor, la Fórmula 1 2022 y MotoGP.

Los gráficos no son lo único que mejora año tras año, también la introducción de nuevas pruebas como en el Fórmula 1 de 2019, que se incluyó la Fórmula 2 y se profundizó en un modo trayectoria que cada vez es más completo. Lo mismo ocurrió en WRC 8, que ha mejorado en jugabilidad y en el planteamiento de su modo carrera, con la posibilidad de gestionar todo un equipo. Todo ello sin hablar del metaverso, otro jugador del tablero que ha llegado para revolucionar nuestras vidas reales y virtuales.

Paralelamente, llegó Dirt Rally 2.0 que, aunque no resultó tan buen simulador como se esperaba (el listón que dejó el primer Dirt Rally era altísimo), es divertido, exigente y mucho más simulador que arcade. En términos de contenido se quedó algo corto, aunque la licencia oficial del Mundial de Rallycross le aporta variedad.

Por último, no hay que olvidar videojuegos alejados de la realidad que priorizan el frenesí y la acción por encima de la simulación. Para ello, Crash Team Racing Nitro-Fueled y Team Sonic Racing llegaron a mediados de año.

El primero, una remasterización cargada de contenido adicional del clásico de PlayStation 1 Crash Team Racing, tuvo una gran acogida y resultó una propuesta atractiva para jóvenes y adultos con mucho más contenido que el original y un modo online, que no tenía el primero, muy completo. El segundo pasó más desapercibido, pero la propuesta es similar.

Todos estos videojuegos, sumados a otros lanzamientos de los últimos años como Wreckfest o la enésima entrega de la saga Need for Speed (Need for Speed Heat), copan las estanterías de las tiendas.

No en vano, este género puede presumir tanto de ofrecer las experiencias más realistas en términos gráficos y de simulación, como las más frenéticas en las locas carreras de, por ejemplo, Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Además, hay que tener en cuenta que juegos como Gran Turismo Sport, lanzado en 2017, tienen ahora un precio realmente bajo comparado con el de su lanzamiento, rondando e incluso bajando de los 20 euros. Pese a la cifra, el juego está muy vivo, con actualizaciones constantes y una enorme comunidad para disfrutar online.

En 2023 llega la Indy

Para el año que viene nos espera el retorno de la IndyCar. Tras las negociaciones entre categorías y la empresa distribuidora actual, que es Motorsport Games, se lanzó el adelanto. Estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X junto a la versión para ordenadores.