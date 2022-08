Como se suele decir, no es oro todo lo que reluce. Los coches eléctricos, los elegidos para descarbonizar la movilidad, garantizan una propulsión cero emisiones, una eficiencia inalcanzable para un coche de combustión y, entre sus ventajas, están la de tener que pasar menos por el taller porque hay menos elementos que se desgastan durante su uso. No obstante, si profundizamos en estas afirmaciones, y en otras tantas, vemos que casi todas tienen un pero. En el primer caso, si la energía no procede fuentes renovables o cero emisiones, su generación liberará grandes cantidades de CO2. En el caso del mantenimiento, puede que tengamos que ir menos al taller, pero su mantenimiento es más caro.su mantenimiento es más caro

Esta es la conclusión de un informe de la compañía We Predict, que ha analizado los datos de más de 19 millones de vehículos entre los años 2016 y 2021 para dictaminar que, según esa información, el mantenimiento de un coche eléctrico es 2,3 veces más caro que el de uno de combustión tras los tres primeros meses de circulación, aunque pasado un año la diferencia se recorta y su mantenimiento es 1,6 veces más caro. Pasan más tiempo en el taller We Predict confirma, como siempre se ha dicho, que tras el primer año de propiedad, los costes de de reparación de los eléctricos se reducen significativamente respecto a los de combustión. En concreto, explica que son hasta un 77% más baratos en ese aspecto. Sin embargo, también admite que los eléctricos pasan más del doble del tiempo en fase de diagnóstico del problema en caso de avería y su tiempo de reparación es 1,5 veces más largo, con lo que los costes derivados del paso por el taller son finalmente más caros. Con todo, We Predict matiza los datos y explica que la diferencia debería ir cayendo conforme más eléctricos lleguen a las carreteras y aparezcan profesionales especializados en este tipo de vehículos, argumentando que los eléctricos son todavía desconocidos para la mayoría de mecánicos. Según el estudio, los principales problemas de los coches eléctricos tienen que ver con la carga y con el cableado y la mayoría de intervenciones están cubiertas por la garantía. Jaguar I-Pace, el más caro We Predict también ha calculado el precio medio de mantenimiento de varios modelos eléctricos después de tres meses de propiedad. En ese sentido, el eléctrico con un menor coste es el Ford Mustang Mach-E, con apenas 93 dólares por vehículo y muy por debajo del siguiente de la lista, el Audi e-tron, con 366 dólares por unidad. Otros vehículo salen más caros, como el Porsche Taycan, con 667 dólares por unidad, y el Jaguar I-Pace, el que sale peor parado del estudio con 834 dólares por vehículo. We Predict tiene previsto seguir publicando informes de este tipo con regularidad y ampliar el espectro de los costes por mantenimiento hasta los tres años tras la compra para que así los datos sean todavía más concluyentes.