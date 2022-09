José Antonio Suárez “Cohete” y Alberto Iglesias que compiten con el Skoda Fabia Rally2 del equipo Recalvi parten como favoritos a la victoria en esta carrera de “casa” en la que ganaron varias veces. Concretamente, “Cohete” ganó las cuatro últimas ediciones de esta competición y ganó la clasificación Europea en 2013 con el Fiesta R2.

El praviano, cuarto del campeonato, suma así 5 fabulosas victorias que le otorgan un plus frente a sus rivales que se llaman José María López, Iván Ares y Alejandro Cachón pero no llega a esta 59 edición con una situación en el Súper Campeonato acorde a lo que él hubiese deseado. Actual Supercampeón de España de la especialidad afronta esta segunda mitad del campeonato desde la cuarta plaza provisional tras José María López, Efrén Llarena y Surhayen Pernía, y por delante del otro asturiano Alejandro Cachón y del gallego Iván Ares. Cierto es que al retenerse todos los resultados menos uno, Pernía pasaría a estar detrás del de Pravia, ya que el cántabro no tiene ningún abandono aún, algo que si tienen el resto de aspirantes.

Además, juega a favor de sus opciones a revalidar el título que en esta segunda mitad de temporada tenga en el calendario dos pruebas asturianas, siendo las dos últimas La Nucía y Adeje, ya que el rallye Show Madrid no otorgará puntos.

Una empresa por lo tanto compleja la que tiene frente así la estrella del Recalvi Team que deberá hacer buenos los dos segundos puestos conseguidos en Pozoblanco y Ourense para hacer olvidar los resultados de Lorca y Sierra Morena.

Para ello, el equipo que dirige el asturiano Chema Rodríguez propietario de Recalvi, no ha dudado en organizar un test de dos días la semana pasada en Asturias para volver a coger el ritmo tras el parón estival. El Princesa será la primera de las cuatro finales que separan al praviano de revalidar el título.

Con otro Skoda similar participa en el "Princesa" Efrén Llarena, actual campeón de Europa. El burgalés, que se resiente de su accidente en Chequia, está presente.