La mayoría de los conductores utilizan habitualmente el teléfono móvil como GPS para llegar a su destino; una práctica que supone una distracción al volante y que la Dirección General de Tráfico (DGT) no se cansa de recordar. Las distracciones durante la conducción continúan siendo el factor más recurrente en los accidentes de tráfico en España, estando presentes en el 31% de los accidentes mortales en el año 2020. Esto significa que un total de 319 accidentes mortales que se produjeron el año pasado fueron provocados por una distracción.

Por ello, desde el perfil oficial de Twitter de la DGT, recuerdan que la manipulación de cualquier dispositivo multimedia, como el GPS o la radio, mientras se conduce supone un gran peligro, puesto que multiplica por cuatro la posibilidad de sufrir un accidente. Tal como afirma la DGT: "programar los navegadores durante la conducción hace que pasen de ser una ayuda a un peligro claro, aumentando el riesgo de accidente".

Cabe destacar que este aviso se produce semanas antes de que se apruebe definitivamente la nueva Ley de Tráficonueva Ley de Tráfico, que modifica el sistema de carné por puntos y establece sanciones más duras por usar el móvil mientras se conduce establece sanciones más duras por usar el móvil mientras se conduce: se incrementan de tres a seis los puntos a detraer si el conductor/a tiene el móvil en la mano mientras conduce y se mantienen los 200 euros de multa y la retirada de tres puntos del carné si el conductor/a manipula el móvil pero no lo tiene sujeto en la mano.

No obstante, ¿se puede utilizar de algún modo el móvil en el coche para consultar el GPS sin arriesgarnos a recibir una sanción de Tráfico? Pues como ya anunciamos el pasado mes de mayo, en noviembre de 2020 el director general de Tráfico, Pere Navarro, declaró durante un encuentro digital que si el teléfono móvil "va en el salpicadero, no sería objeto de denuncia, siempre que se utilice para ello un soporte homologado y no se manipule durante la conducción". De modo que para evitar una multa por manipular el móvil en el coche, basta con llevarlo correctamente colocado en un soporte homologado y no cogerlo ni utilizarlo en ningún momento, a no ser que detengas el vehículo en una zona segura. En cualquier caso, la DGT recomienda "programar el GPS, así como las emisoras de radio o CDs antes de iniciar el viaje".