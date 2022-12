Las de velocidad son una de las multas más frecuentes de la Guardia Civil. Para vigilar las carreteras, los agentes utilizan indistintamente radares fijos y móviles. Esta son las "fotos" por velocidad más altas de España.

El objetivo principal de la Dirección General de Tráfico (DGT) siempre es el de reducir al máximo el índice de siniestralidad en España. Por este motivo, con tal de combatir el exceso de velocidad en carretera, una de las principales causas de accidentes en nuestro país, la DGT ha lanzado un nuevo método: los radares en cascada.

Son muchos los conductores que circulan por la carretera y cuando detectan un cartel informativo que les avisa de la presencia de un radar levantan el pie del acelerador para ajustarse a la velocidad máxima de la vía y evitar recibir una sanción. Acto seguido, tras pasar la zona en la que está ubicado el cinemómetro, vuelven a aumentar la velocidad del vehículo.

Con los radares en cascada la DGT pretende reducir los accidentes de tráfico

El objetivo de la DGT al aplicar este nuevo método no es otro que el de evitar el mayor número de accidentes de tráfico por exceso de velocidad. No obstante, la Policía Foral de Navarra asegura que también es una forma de concienciar a los conductores de que hay que respetar los límites de velocidad en todo momento.Durante los últimos años hemos visto como la DGT ha estado aplicando distintas medidas para disminuir el número de víctimas al volante, como por ejemplo, las líneas verdes pintadas en las carreteras de Palencia. A fecha de hoy, todavía no se sabe si la DGT va a aplicar los radares en cascada en el resto de comunidades autónomas o simplemente se trata de una estrategia puntual que se utilizará en días de mucho tráfico. Así que, dependiendo de los resultados obtenidos en Navarra, puede que en un futuro cercano veamos este nuevo método en el resto de carreteras españolas.

Estas son las mayores multas por velocidad de la historia de la DGT: hasta 3.600 euros

El número cinco del ranking lo ocupa un vehículo que fue "cazado" en la provincia de Madrid circulando a 255 kilómetros por hora. Lo grave no es sólo la velocidad, sino que lo hizo en una vía limitada a 90 kilómetros por hora. La infracción se saldó con una multa de 2.750 euros y un año de retirada de carné.

El cuarto puesto es para un Nissan GTR R35. Fue pillado a 276 kilómetros por hora circulando en la provincia de Almería por una vía limitada a 80. Fue sancionado con cuatro meses de prisión, tres años sin carné y una sanción económica.

El tercer cajón del podio lo ocupa un conductor francés que fue cazado a 295 kilómetros por hora en Salamanca. Circulaba con un Porsche 911 turbo.

Por poco le superó el segundo, que paró el radar en 296 kilómetros por hora. Iba a bordo de un Porsche 911 GT3.

El más rápido data de 2016. Conducía un Porsche 911 GT3 RS. Iba a 297 kilómetros por hora cuando fue cazado. Además, el conductor tenía una discapacidad en una pierna por la que tenía restringida la velocidad máxima a 100 kilómetros por hora. Fue sancionado con 3.600 euros de multa y un año sin carné.

Si bien, estos casos son los que iban a más velocidad y fueron sancionados. Sin embargo, hubo un caso de un vehículo que superó todos estos registros. Se trata de un Seat Ibiza al que fotografiaron a 414 kilómetros por hora. Fue visto dos veces, pero aún no ha podido ser identificado, ya que va dotado con un sistema que lanza un chorro de tinta por el tubo de escape para tapar las placas de la matrícula. Las autoridades siguen rastreándolo.