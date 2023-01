El invierno es una de las peores épocas del año para nuestro coche, ya que sufre sobre todo con las bajas temperaturas. Cuando no lo estamos utilizando, lo ideal sería que estuviese aparcado bajo techo en un garaje, pero eso es algo que no siempre ocurre, ya que no todo el mundo puede permitirse un aparcamiento de estas características. Así que muchas veces los coches tienen que pasar la noche bajo las estrellas. El problema es que, con las heladas que caen por la noche, la luna de nuestro coche acaba congelada. Y es un fastidio cuando vamos a coger el coche por la mañana y nos lo encontramos con toda la luna llena de hielo.

¿Y qué hacemos para sacarlo? Pues solemos optar por dos vías, una rápida y otra lenta. La primera, la más rápida, suele ser tratar de raspar el hielo en la luna. Una técnica que suele funcionar de forma rápida, pero con la que corremos el riesgo de rayar la luna del coche, con lo que a corto plazo puede traernos graves consecuencias económicas. La forma lenta sería tirar de la calefacción del propio vehículo. Encendemos el motor y ponemos la calefacción a tope que vaya directamente a las lunas del coche. Esta técnica es mucho más lenta que la anterior, sobre todo teniendo en cuenta que cuando cogemos el coche por la mañana suele ser para acudir a trabajar, y no tenemos todo el tiempo del mundo. Además, supone un esfuerzo extra para nuestro vehículo y, al igual que la otra técnica, también supondrá a corto plazo un desembolso económico a mayores. Lo que sí que no tenemos que hacer es verter agua directamente en las lunas con la intención de disolver el hielo. Esto puede ser contraproducente y lo más seguro es que acabemos con más hielo todavía en las lunas de nuestro coche. Combinación Por eso, un truco que sí que funciona es la combinación de dos elementos como son el agua y el alcohol, tanto el que utilizamos para curar las heridas como el de limpieza. El alcohol sí supone una forma fácil y cómoda de disolver el hielo de la luna del coche, pero su combinación con el agua hace que funcione todavía mucho mejor. Para ello, utilizaremos un bote con pulverizador. En él pondremos dos partes de alcohol por una de agua, mezclaremos bien y listo, ya tendremos nuestra mezcla para descongelar las lunas de nuestros vehículos con total seguridad y sin rayarlos.