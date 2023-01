La crisis de los chips y las paralizaciones en la cadena de suministros han sacudido durante los últimos dos años el mercado del automóvil. La falta de coches nuevos alteró el mercado de vehículos de ocasión y disparó los precios. Es por ello que muchos conductores que decide adquirir un nuevo vehículo están optando por comprarlos de segunda mano a propietarios particulares. No obstante, en esta transacción hay que tener en cuenta varios factores que muchos usuarios pasan por alto.

Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) especifica cuáles son los pasos a tener en cuenta. "¿Qué debes saber? Abrir y cerrar panel Si vas a comprar o vender un vehículo de segunda mano, conviene que tengas en cuenta una serie de recomendaciones, tanto si eres el comprador, como si eres el vendedor del vehículo, para hacerlo de una manera fácil y evitando cualquier tipo problemas y confusiones. Si eres el comprador debes saber que, tras la firma del contrato de compraventa, estás obligado a realizar el cambio de titularidad del vehículo en un plazo máximo de 30 días. Si eres el vendedor del vehículo, para evitar posibles problemas aconsejamos siempre que realices la notificación de venta del vehículo nada más realizada la venta del mismo. Hay veces que los compradores se demoran y esto te puede causar algún quebradero de cabeza ya que las multas de los radares fijos, seguro o por ITV te seguirán llegando mientras no se produzca en el cambio de titularidad en Registro de Vehículos. Notificar la venta es una manera fácil de evitar este problema, ya que desde que se realiza la notificación, la responsabilidad de las posibles sanciones ya no es del vendedor del vehículo.

Si eres el vendedor de un vehículo, te aconsejamos por tu tranquilidad que realices la notificación de venta del vehículo nada más realizada la venta del mismo. No esperes a que el comprador realice el trámite de la transferencia:

A la hora de vender un vehículo de segunda mano conviene que tengas en cuenta las recomendaciones que te hacemos como vendedor del vehículo, para hacerlo de una manera fácil y evitando cualquier tipo problemas y confusiones.

Hay veces que los compradores se demoran y esto te puede causar algún quebradero de cabeza ya que las multas de los radares fijos, seguro o por ITV te seguirán llegando mientras no se produzca en el cambio de titularidad. Notificar la venta es una manera fácil de evitar este problema, ya que desde que realizas la notificación, la responsabilidad ya no es tuya.

En cualquier caso, este trámite, no exime al comprador de realizar trámite de cambio de titularidad y hasta que éste no lo haga, no se expedirá el nuevo permiso de circulación del vehículo.

Para que un vehículo pueda ser transferido, y así poder realizar la notificación de venta, debe estar en situación de alta administrativa y cumplir el resto de requisitos indicados en el apartado de 'Requisitos previos'.

Si vendes tu vehículo a otro particular, te recomendamos que nunca entregues el vehículo sin tener en tus manos el contrato original de compraventa (no pueden faltar los datos del vehículo, DNI, NIE o NIF del comprador y vendedor, el precio de compra y la fecha y hora en la que se firma el contrato. No olvides que el contrato debe estar firmado tanto por el comprador como por el vendedor en cada una de las hojas que lo componen) y fotocopia del DNI, NIF o Tarjeta de Residencia del comprador. Indica en el contrato la hora exacta en que entregas el vehículo: recuerda que las multas de los radares fijos y por no haber pasado la ITV te seguirán llegando en tanto no se produzca el cambio de titularidad o notificación de venta.