Tener un coche suele requerir de un importante desembolso económico cada cierto tiempo. A los gastos comunes como el cambio del aceite, la gasolina o las revisiones periódicas se les une el arreglo de las averías puntuales que pueden surgir. Mantener el coche en un estado óptimo te ayudará a conducir de manera segura y pasar posteriormente las inspecciones a la primera.

En un primer momento la ITV -inspección técnica de vehículos- se llevaba a cabo con la intención de asegurar la circulación por carretera, pero ahora resulta fundamental también comprobar las emisiones. Los encargados de llevar a cabo la revisión siempre tienen en cuenta una serie de aspectos básicos a los que deberás prestar más atención antes de acudir a la cita. Si te preguntas cuál es el precio que deberás de pagar para pasar la ITV, dependerá del lugar donde la pases y las características del vehículo. Eso sí, todas ellas cuentan con un suplemento de 4,18 euros por la tasa de la DGT.

Por lo tanto, si quieres ahorrarte los costes adicionales y pagar solo de una vez, has de estar atento a los problemas más comunes que suele registrar la Inspección. Debes saber antes que nada que hay fallos en el vehículo que son determinantes, puesto que son considerados graves. Es el caso del error en las luces, la carrocería o la señalización; problemas que pueden afectar a la seguridad de las personas o al medioambiente. Todos los errores que no afecten a las cuestiones anteriores son los considerados faltas leves, puesto que a corto plazo no son determinantes, pero pueden convertirse en algo grave si no los reparas.

La inspección dará el apto si no hay errores graves, independientemente de los leves -aunque debes solucionarlos cuanto antes-. Aquí tienes algunos de los fallos que se marcarán en el historial de tu coche o moto como una falta de este tipo:

El claxon. Influye tanto su funcionamiento como el volumen para que no sobrepase los decibelios permitidos.

Luces. La iluminación de un vehículo es fundamental y por eso la mayoría de los fallos de este tipo suelen suponer la suspensión de la prueba. No obstante, si el problema es que se ha fundido una luz de posición, se considerará un fallo leve.

El limpiaparabrisas. Cambia las escobillas si estas están desgastadas y asegúrate de llenar el depósito del líquido para su fluidez a la hora de funcionar.

Arañazos. Las pequeñas marcas en el coche o moto no tienen por qué significar una falta grave, aunque es recomendable ponerle solución de manera rápida. Lo mismo ocurre con la matrícula.