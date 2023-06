El coche y el calor no son, ni de lejos, una comabinación perfecta. Especialmente cuando no se tiene garaje. Subirse al automóvil tras haberlo aparcado al sol puede ser un verdadero calvario. Sobre todo si no se dispone de aire acondicionado. Pero siguiendo este sencillo truco podrás enfriarlo sin tener que activar la climatización.

Lo primero que debemos hacer es subir todas las ventanillas del coche a excepción de una, la del copiloto. El siguiente paso consiste en abrir y cerrar con fuerza (no desmedida) la puerta del conductor entre cinco y seis veces. Con esto conseguirás hacer que el aire de fuera, más fresco, "empuje" fuera del vehículo el aire caliente, rebajando así en varios grados la temperatura. Hay que tener en cuenta que con este sencillo truco no conseguirá enfriar el coche, pero sí permitirá hacer que esa entrada tras dejarlo al sol sea un poco más amable. La multa de la Guardia Civil que puede llegar a los 1.000 euros Resulta casi imposible conocerse al dedillo el reglamente de circulación y las normativas, que en muchos casos dependen de distintas administraciones, relacionadas con los vehículos. Aquí te dejamos alguna de ellas, recopiladas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que podrían llegar a costarte hasta 1.000 euros. La Dirección General de Tráfico (DGT) es un organismo autónomo del Gobierno de España dependiente del Ministerio del Interior responsable de la ejecución de la política vial en las vías de titularidad estatal de España. La DGT tiene como objetivo garantizar la seguridad vial en las carreteras españolas y promover el cumplimiento de las normas de tráfico. La DGT se encarga de la gestión del tráfico en las carreteras españolas, así como de la regulación y control del tráfico y la seguridad vial. Además, también se encarga de la expedición y renovación de los permisos de conducir y de los vehículos. Asimismo, hay normativas relacionadas con los vehículos que dependen directamente de otras administraciones, con los ayuntamientos o las comunidades. Sin ir más lejos, una de las que más dinero podría costarte, con multas de hasta 1.000 euros, es lavar el coche o cambiarle el aceite en la calle. Se trata de una sanción que depende de los ayuntamientos, y que en algunos de ellos, si se dejan residuos tóxicos, podrían llegar a las cuatro cifras.