La lluvia ha vuelto a hacerse presente en toda España estas últimas horas, con zonas más afectadas por las tormentas que otras. Este tipo de precipitaciones traen de vez en cuando inundaciones y otra serie de consecuencias que podíamos no tener previstas a la hora de salir a la calle, como no portar un paraguas o el calzado adecuado para evitar incidentes con los charcos o las aceras resbaladizas. Algunas de estas lluvias intensas pueden llegar a generar las trombas de agua que más problemas suelen traer no solo a la circulación, sino a los peatones. Por eso, es importante seguir toda indicación de precaución y reducir el riesgo a los mínimos.

La DGT se ha unido a la lista de instituciones que cuentas con su propio perfil oficial en redes sociales. Allí divulgan en informan sobre novedades, incidentes y, sobre todo, ponen en conocimiento del público información que les resultará útil. En su caso los datos tratarán la educación vial, la seguridad al volante y otro tipo de consejos relacionados con el tráfico. Se ha vuelto una imagen habitual la llegada de empresas e instituciones a las redes sociales. Y es que estar en Internet hoy en día es fundamental para formar parte del nuevo mundo. Además, es un escaparate idóneo para generar buena imagen y ganar confianza entre los usuarios según el tipo de contenido que se decidan a lanzar. Una pregunta muy habitual que puede pasar por la cabeza de los conductores es: ¿Qué hago si de repente estalla una tormenta y estoy conduciendo? La Dirección General de Tráfico ha ofrecido la respuesta a través de sus redes sociales. En primer lugar, si una corriente de agua atraviesa la carretera, frena y analiza la situación; es posible que debajo del agua haya socavones o cualquier obstrucción que no podemos ver. Has de tener en cuenta que si el agua supera más de media rueda el coche pasará por encima sin control. En cualquiera de estas ocasiones, es recomendable que llames a emergencias para poner solución cuanto antes y evitar accidentes. En ese caso, da la vuelta y busca otro camino más accesible.