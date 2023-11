Una de las enfermedades más extendidas entre la población es la diabetes y, según la Organización Mundial de la Salud, no deja de aumentar. En particular, está aumentando el número de casos de diabetes de tipo 2, que puede atribuirse a una dieta poco saludable y a un estilo de vida sedentario. La diabetes de tipo 2 puede prevenirse en parte modificando el estilo de vida y la dieta de las personas de riesgo. Mientras que la diabetes de tipo 1, que suele aparecer a una edad temprana, apenas puede prevenirse, ya que los factores de riesgo aún no están claros.

Según los índices ISTAT, en Italia la prevalencia de diabetes diagnosticada ronda el 5,9%, un porcentaje que ha ido en aumento en los últimos años. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica caracterizada por un exceso de azúcar en sangre, denominado hiperglucemia. Las dos formas principales de diabetes son el tipo 1 y el tipo 2. En el primer caso, la diabetes se caracteriza por una ausencia total de secreción de insulina. Mientras que en el segundo caso por una sensibilidad reducida del organismo a la insulina producida por el hígado, los músculos y el tejido adiposo. Así como por una menor secreción de insulina por parte del páncreas. Síntomas de una subida y de una bajada de azúcar, cómo debemos actuar y cuál es más peligrosa Los niveles elevados de glucosa en sangre pueden causar graves daños a la salud de los afectados, mermando su calidad de vida. Incluso las complicaciones graves pueden provocar la pérdida de autonomía para realizar las actividades normales de la vida diaria. Por ello, en estos casos, el INPS abona 525 EUR además de la pensión de invalidez, independientemente de los ingresos. Los principales daños que pueden derivarse de la diabetes son: retinopatía causada por la hiperglucemia crónica y la hipertensión, que provocan una alteración de los vasos sanguíneos con empeoramiento de la visión hasta la pérdida total;

nefropatía, es decir, daños en los riñones que pueden conducir, en casos graves, a la diálisis;

neuropatía, es decir, una alteración anatómica y funcional del sistema nervioso;

cardio-cerebrovascular, que provoca un infarto de miocardio o una cardiopatía isquémica o un accidente cerebrovascular. Un diagnóstico precoz puede evitar complicaciones considerables y, sobre todo, un gran sufrimiento tanto para el enfermo como para sus allegados. Por ello, reconocer los signos a tiempo puede ser de gran ayuda. Estos síntomas comunes podrían indicar el inicio de la diabetes, por lo que es fundamental no subestimar las señales que nos envía nuestro cuerpo. La diabetes se considera una enfermedad sigilosa, ya que no da señales. ¿Se puede conducir si se padece diabates? No existe ninguna norma de la Dirección General de Tráfico (DGT) que prohíba el conducir si se padece diabates. De hecho, con motivo del Día mundial de la diabates, la DGt publicó una recomendaciñón para aquellas personas que ladezcan diabetes. "A hora de conducir, el mayor riesgo de las personas con #diabetes es sufrir una situación de hipoglucemia severa. A hora de conducir, el mayor riesgo de las personas con #diabetes es sufrir una situación de hipoglucemia severa. En esos casos, es fundamental sabe cómo actuar. Se aconseja parar y tomar un preparado rico en glucosa o carbohidratos. #WorldDiabetesDay pic.twitter.com/FyMwsKUwWq — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 14 de noviembre de 2023 En esos casos, es fundamental sabe cómo actuar. Se aconseja parar y tomar un preparado rico en glucosa o carbohidratos".