Tener la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) en vigor te puede ahorrar más de una desgracia. Y sobre todo desde el punto de vista económico, y es que te puede llegar a costar una multa de tráfico de 500 euros. Eso sí, no es igual para todos los casos.

La multa más leve, de 60 euros, es para aquellos que circulen con su coche sin la tarjeta de inspección técnica. Se trata de una infracción leve.

Aunque esta multa puede subir a los 80 euros si no tienes la pegatina de la ITV en el parabrisas, esto es obligatorio independientemente si tenemos la inspección en regla o llevamos la documentación donde consta que hemos pasado la ITV,

Si se nos ha pasado el plazo para pasar la ITV, es decir, la tenemos caducada, y circulamos con nuestro coche se considera una infracción grave que se multa con 200 euros. La misma multa si circulamos con la ITV desfavorable, ya que la única razón por la que podremos mover el coche es para llevarlo al taller y volver a la ITV.

Pero esto no se queda aquí, la multa puede alcanzar los 500 euros y la inmediata inmovilización del coche, si circulamos con la ITV negativa. En este caso no se puede, ni siquiera, circular con el coche para ir al taller y volver a la ITV, tiene que ser remolcado por una grúa. Es una infracción muy grave. Y la misma multa si no pasamos la segunda inspección en plazo.

Por otro lado, también es destacable el caso de las multas que han llegado por tener la ITV caducada aunque no se haya circulado con el coche. La regla dice que está prohibido circular, con lo que en este caso se puede recurrir la multa y hay sentencias que han permitido anular la multa. Eso sí, tuvieron que acudir a un juez para lograrlo.

Quiénes no están obligados a pasar la ITV

El período de inspección para conductores de vehículos ligeros, definidos como aquellos destinados al transporte de mercancía con una masa máxima autorizada (MMA) inferior a 3.500 kilos, varía según la antigüedad del vehículo. En los dos primeros años, están exentos de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Posteriormente, desde el tercer hasta el sexto año, la ITV será cada dos años. A partir del séptimo año hasta el décimo, la inspección debe realizarse anualmente, y después de la década de antigüedad, la ITV se llevará a cabo cada seis meses.

Adicionalmente, hay categorías de vehículos que no tienen la obligación de someterse a la ITV en determinados intervalos:

Motocicletas, cuadriciclos y quads: durante los primeros cuatro años. Turismos y otros vehículos de uso privado destinados al transporte de personas, con una capacidad de hasta nueve pasajeros (incluyendo el conductor): hasta los cuatro años. Ciclomotores: durante los tres primeros años. Vehículos de servicio de alquiler con o sin conductor y de escuela de conductores, dedicados al transporte de personas con capacidad de hasta 9 plazas, incluido el conductor: cada dos años. Caravanas remolcadas con MMA superior a 750 kg: cada seis años. Camiones y remolques de hasta 3.500 kg: cada dos años. Vehículos especiales destinados a obras y servicios y maquinaria autopropulsada, excluyendo aquellos cuya velocidad por construcción sea menor de 25 Km/h: cada cuatro años.

Es importante tener en cuenta que los vehículos dados de baja, ya sea temporal o definitiva, no están obligados a pasar la ITV. Sin embargo, si un usuario decide rehabilitar el vehículo y ponerlo de nuevo en circulación, la ITV será obligatoria como paso previo.