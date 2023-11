Sacarse el carnet de conducir es una de las mayores alegrías para cualquiera que se someta a la prueba.

Después de superar el teórico y el práctico, llega el momento de poner a prueba lo aprendido, afrontar la realidad y salir a la carretera como un conductor novel. Así que el conductor obtiene dos documentos importantes por parte de la DGT, el permiso por puntos y la L. El permiso por puntos ha conseguido hacer que se vea el conducir no como un derecho ilimitado, sino como un crédito que otorga la sociedad al conductor y que se puede perder como consecuencia de una conducta reiteradamente infractora.

El objetivo fundamental del permiso por puntos es modificar los comportamientos y actitudes de los conductores infractores, sensibilizarlos sobre las graves consecuencias humanas, económicas y sociales que se derivan de los accidentes de tráfico y hacerles ver la implicación que sus conductas tienen en los accidentes.

La DGT asocia a cada conductor una bolsa de puntos inicial a su permiso de conducir. En general se parte con un saldo de 12 puntos. Sin embargo, los conductores noveles y cualquier conductor que obtenga de nuevo su permiso tras habérsele sido retirado empiezan con 8 puntos. Puedes consultar tu saldo de puntos en cualquier momento a través de varios canales. El saldo de puntos puede cambiar: Ser un buen conductor y/o realizar cursos de sensibilización te hacen ganar puntos. Cometer infracciones te resta, hasta llegar a cero. Si llegaras a esa situación, se procederá a tramitar la perdida de vigencia de tu permiso y no podrás conducir ningún vehículo, aunque antes de que esto suceda, puedes recuperar puntos.

En general los conductores parten de un saldo de 12 puntos, pero el sistema de puntos premia a los buenos conductores, de manera que puede llegar a tener hasta un total de 15 puntos.

Conductores noveles

Además, los conductores noveles deben circular durante un año con la "L" de novel. Esta "L" viene del inglés "Learning" y se debe usar durante el primer año desde que se obtiene el permiso de conducir. Pero, ¿qué pasa si me pillan conduciendo con la L pese a ya no ser novel? Pues, aunque para muchos pueda parecer una tontería, la Dirección General de Tráfico (DGT) establece que la sanción puede ser de hasta 100 euros.

Una cantidad que también se aplica a esos conductores novatos que no lleven el distintivo homologado y bien visible en la parte trasera del vehículo.

¿Qué ocurre si conduces sin puntos?

Conducir con un permiso sin puntos una vez te haya sido notificada la pérdida de vigencia se considera un delito penal castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses o una multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad entre 31 y 90 días.

Todo conductor cuyo saldo de puntos llegue a cero y tras estudiar las posibles alegaciones presentadas, recibirá una notificación de Tráfico con la resolución de pérdida de vigencia del permiso de conducir llegado el caso. La prohibición de conducir se iniciará tras recibir dicha resolución, por lo que hasta entonces podrás conducir.