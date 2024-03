Pasar la ITV cuando ha caducado: la sanción que reciben miles de conductores este 2024

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es obligatoria para todos los conductores en nuestro país, y a veces supone un verdadero quebradero de cabeza.

Para realizar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), es necesaria una documentación básica que acredite la propiedad del vehículo, y la matriculación del mismo, siendo la fecha en que se realizó ésta la que se toma en cuenta para la consideración de los plazos obligatorios que establece el decreto.

La Ficha Técnica , también llamada Tarjeta ITV (si ha pasado anteriormente la ITV)

, también llamada (si ha pasado anteriormente la ITV) El Permiso de Circulación del vehículo

del vehículo Acreditación del seguro obligatorio del vehículo. Recuerda que es obligatorio llevar el justificante de pago del seguro del coche.

del vehículo. Recuerda que es obligatorio llevar el justificante de pago del seguro del coche. En algunas provincias, el DNI del conductor del vehículo (no del titular).

Hay situaciones especiales que se tienen en cuenta en el decreto. Una de ellas ha considerar especialmente es el caso de vehículos que hayan sufrido algún accidente, y como consecuencia del mismo u otra causa un daño importante que pueda afectar algún elemento de seguridad de los sistemas de dirección, suspensión, transmisión o frenado, o al bastidor o estructura autoportante en los puntos de anclaje de alguno de estos órganos, deberá ser presentado a inspección antes de su nueva puesta en circulación, en la que se dictamine sobre la aptitud del vehículo para circular por vías públicas.

María González Falcó

En estos casos, el agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico que realice el informe y atestado será quien proponga la inspección del vehículo antes de su puesta en servicio después de la reparación. A estos efectos intervendrá el permiso de circulación del vehículo, remitiéndolo a la Jefatura Provincial o Local de Tráfico donde haya sido matriculado el vehículo.

La multa que reciben los conductores

Si eres de los que esperan hasta el último día para pasar la ITV también debes tener cuidado, pues circular con ella caducada es motivo de sanción pero ¿pueden multarte también cuando ya estás en la propia estación ITV?

Si algo está claro en todo el proceso relativo a pasar la ITV es que circular cuando está caducada o es desfavorable es motivo de sanción y los Agentes de Tráfico te multarán si te pillan por la calle circulando. Sin embargo, hay muchas personas que se preguntan acerca de la posibilidad de que te multen a la hora de llegar a la ITV.

Lo cierto es que una vez llegues a la estación ITV, no recibirás sanción alguna si la tienes caducada, simplemente tendrás que pasarla como el resto de vehículos. No obstante, si te pillan de camino, aunque sea a unos pocos metros, no te librarás de la multa, por lo que te recomendamos que pases la ITV en el periodo en que corresponde o que si te ha caducado lleves tu vehículo en grúa, para no llevarte sustos.

Otra de las multas a las que te enfrentas y con la que deberías tener mucho cuidado es la manipulación de la pegatina, y es que está considerado como un delito grave. Por lo general, manipular la pegatina de la ITV tiene una multa que oscila entre los 6.000 y los 12.000 euros.