La DGT tajante por lo que está pasando en las ciudades: los nuevos usuarios que deben cumplir también las normas específicas

Los patinetes eléctricos, también llamados Vehículos de Movilidad Personal, han adquirido un enorme auge. Es un medio de transporte sencillo que viene perfecto para moverte por la ciudad. Sin embargo, tanta popularidad ha provocado que muchas personas los usen de forma inadecuada.

Así pues, la DGT ha informado en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter) sobre las diferentes multas que te pueden poner cuando vas conduciendo uno. Cabe destacar que los VMP también deben cumplir con la seguridad vial, por ello no todo está permitido. "Los usuarios de #VMP deben cumplir también las normas específicas de glorietas: adecuar velocidad, dar prioridad a los que circulan dentro, señalizar cambio de carril y salida, y acceder y abandonar desde el exterior. El resto, ante un patinete, debe aumentar precauciones".

Pero no es la única sanción sobre la que advierte la DGT.

Aunque sean vehículos pensados para acortar distancias o por la ciudad, eso no significa que no te puedan hacer un control de drogas o de alcohol. De hecho, en los VMP la tasa de alcohol es más baja, ya que está en los 0,25 mg/l, por lo que, incluso, con una lata de cerveza ya podrías superar ese umbral.

Estas multas oscilan entre los 500 y 1.000 euros, todo dependiendo de la cantidad de alcohol y la gravedad de un posible accidente. No obstante, siempre lo más recomendable y seguro es no beber ni una sola gota de alcohol si vas a coger el patín eléctrico, la bici o cualquier otro vehículo.

Además, al igual que pasa en los coches o motos, no se puede ir con el teléfono en las manos ni mucho menos usarlo mientras conduces. De la misma forma, los auriculares no están permitidos, ya que te pueden distraer en la carretera y no oír sonidos importantes como las ambulancias.

Las luces y los chalecos son importantes con poca visibilidad, por lo que si usas ninguna de las dos, serás sancionado. Una de las infracciones que más se incumple es, precisamente, la de conducir por aceras y zonas peatonales. Estos vehículos pueden alcanzar velocidades muy altas para lo pequeños que son, por lo que podrías causar mucho daño a los peatones. Así pues, todas estas acciones suponen multas de 200 euros.

Por último, no está permitido que vaya más de una persona encima del patín eléctrico y es un error que muchos cometen. De hecho, en las bicis tampoco está permitido, hasta ciertas edades. Así pues, ir en el patín con otra persona más es una infracción que te costará unos 100 euros.

Los VMP son una buena opción si no quieres coger el transporte público, pero siempre se tiene que hacer un uso responsable de ellos. Por lo tanto, si tienes pensado comprarte uno o ya lo usabas con anterioridad, debes conocer sus normas viales.