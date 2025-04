La Guardia Civil extrema la vigilancia con los soportes para teléfonos móviles en el coche: 200 euros y 6 puntos del carnet

Uno de los mayores peligros en la carretera son las distracciones al volante, siendo los teléfonos móviles una de las más repetidas. De hecho, un estudio de la Dirección General de Tráfico aclaraba que más del 70% de los conductores españoles se distraía al volante.

A menudo la Dirección General de Tráfico tiene que estar pendiente de los conductores para que cumplan con la normativa. No obstante, muchas personas siguen conduciendo como les parece y no se preocupan en absoluto por la seguridad del resto de usuarios que hay en la vía. Si eres de esos a los que la normativa no les importa, quizá deberías tener en cuenta lo que te contamos a continuación, aunque sea sólo por la multa.

De todas esas distracciones, el uso del teléfono mientras se conduce es el más repetido por todos los usuarios. Además, durante el año 2023 en el 30% de los accidentes de tráfico estuvieron presentes las distracciones mientras se conduce. Por lo tanto, la DGT ha necesitado ponerse seriay cortar el problema de raíz: no usar el móvil en ningún momento, ni siquiera estando parado. Con ello, mandar un audio, mensaje o, simplemente, manipular el móvil al volante está totalmente prohibido y es sancionable.

Como hemos mencionado, la DGT tuvo que ponerse seria con este apartado, debido a las alarmantes cifras. Por ello, en el año 2022 entró en vigor una reforma de la Ley de Tráfico, en la que se impuso una retirada de 6 puntos por cometer la infracción de utilizar el móvil al volante.

De hecho, te pueden sancionar por estar sosteniéndolo en la mano, aunque no estés usándolo. Por lo tanto, la cuantía económica asciende hasta los 200 euros con la retirada de los puntos ya comentados. El mismo Pere Navarro, director general de Tráfico, ya en su día afirmaba que los smartphones eran el nuevo alcohol, porque matan y causan accidentes al volante.

Ahora bien, seguramente estés pensado que solo te pueden multar si te pillan con el móvil mientras estás circulando. Sin embargo, la DGT avisa de que pueden sancionarte en otros contextos muy diferentes, que probablemente no sabías que no estaban permitidos. Muchos conductores aprovechan momentos puntuales para coger el teléfono como, por ejemplo, los semáforos en rojo o estacionar en doble fila. Es cierto que, como tal, no estás circulando, pero eso no quita que siga siendo una distracción. Es más, aunque estés aparcado en doble fila, se sigue considerando una parte de la vía y en ella el uso de dispositivos no está permitido. Lo mismo pasa cuando el semáforo está en rojo. En ambas situaciones, los agentes de tráfico podrán sancionarte con 200 euros y la retirada de 6 puntos del carnet.

De esta forma, para las siguientes ocasiones ya sabrás que eso de aprovechar el semáforo en rojo para mandar un audio, realizar una llamada o escribir un mensaje es sancionable.

El mejor consejo para solucionar esto, si se trata de algo muy importante, es con varias acciones. Si tienes que realizar una llamada urgente usa el manos libres y los asistentes de voz que tienen incorporados los teléfonos.

Mientras que, si puedes estacionar, es mejor aparcar el coche y ahí usar el teléfono todo lo que sea necesario, ya que en estas situaciones sí se puede usar. En definitiva, la DGT quiere que los conductores usen lo menos posibles los dispositivos electrónicos aumentando las restricciones para reducir riesgos en la carretera.