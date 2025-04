Alerta DGT: el accesorio con el que puede caerte una multa de 400 euros si lo llevas en el coche en verano

Escapar de la ciudad con un viaje de fin de semana sirve para tener tiempo para uno mismo, disfutar en familia y desconectar. Sin embargo, antes de ponernos en marcha debemos tener en cuenta una serie de consejos para que la experiencia salga redonda, minimicemos riesgos de sufrir un accidente en carretera o ser sancionados.

Si eres usuario de autocarvanas o caravanas deberás tener en cuenta que, este vehículo que tan de moda se ha puesto ultimamente, se rige por una normativa concreta, con ciertas especificaciones para evitar sanciones.

A continuación, te hablamos de aquellas que tienen que ver con la bola de remolque.

La obstaculización de la matrícula

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), llevar una bola de remolque si el vehículo no cumple las condiciones puede suponer una multa de 400 euros. Cuando este objeto no se esté utilizando puede ser considerado peligroso o puede llegar a obstaculizar la visibilidad de la matrícula del coche. Aunque no es ilegal, sí debe seguir una normativa.

Estas son las razones por las que puede ser motivo de sanción este elemento: