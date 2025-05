Aviso de la Guardia Civil a toda España: no se puede llevar esto en el maletero del coche

Ojo con lo que llevas en el maletero. La Guardia Civil adiverte de que los objetos que vayan en esta parte trasera del coche pueden correr peligro.

"Cuando estacionamos nuestro vehículo en la vía pública no debemos dejar objetos de valor", recuerdan desde la Guardia Civil. Se refieren a tables, portátiles y otros dispositivos electrónicos de uso habitual hoy en día. Y van más allá: tampoco están seguros en el maletero.

"Llevar activado el bluetooh o el wifi en estos dispositivos permite que el delincuente con su móvil y una simple búsqueda de dispositivos pueda localizar que dentro del vehículo existen este tipo de aparatos", explican. También tienen forma de rastrear las baterías de litio, muy habituales en los aparatos electrónicos.

El consejo: "lo mejor es que te lleves todos los objetos de valor y no dejes nada dentro del coche".

Lo que sí hay que llevar en el maletero

La normativa puede ser en ciertos aspectos algo compleja, sobre todo cuando van pasando los años y se crean nuevas herramientas o métodos. Ese caso es el de las ruedas de repuesto, una duda que hasta hace no muchos años era simple y clara: todos los vehículos debían llevar una rueda de repuesto en su vehículo.

Sin embargo, con las nuevas tecnologías y la modificación de la normativa es posible que no todos los conductores tengan del todo claro si están obligado a llevar una rueda de repuesto. Todo ello condicionado por los sistemas alternativos como los kits que ahora se pueden usar. Tener un pinchazo con el coche no es plato de buen gusto para nadie, pero es una situación que existe y se puede dar. En estos casos, la normativa pide que de alguna forma puedas arreglar el problema y continuar la marcha, porque de no hacerlo te pueden multar con 200 euros.