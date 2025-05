La Guardia Civil se pone seria: multas de hasta 100 euros si te paran y no llevas el carné de conducir encima

¿Qué pasaría si nos parasen en un control de carretera y no llevamos el carné de conducir encima? Pues que nos caería una multa de hasta 100 euros. La Guardia Civil se está poniendo seria con este asunto y extremando la vigilancia. Según los datos que aporta el Instituto Armando, en 2023 fueron sancionados por este hecho más de mil conductores. En concreto, 1.036. En estas situaciones no sirven las excusas. Un olvido tonto o pensar "no llevo la cartera, total para cinco minutos que voy a salir" nos puede salir caro.

Solo podríamos esquivar la multa si, en lugar del carné, presentamos un permiso de circulación válido o la tarjeta de inspección técnica. En el caso del carné, señala la Dirección General de Tráfico (DGT), la acreditación de la licencia de conducción no se realiza únicamente con el formato físico del permiso, sino que también puede acreditarse en formato digital. Pero para ello, hay que hacer primero un pequeño trámite, descargando la app móvil MiDGT. Por eso, no estaría de más hacerlo ya.

Si el conductor no dispone del carné ni físico ni digital en el momento del control, la Guardia Civil advierte que ello puede conllevar una sanción leve de hasta 100 euros.

Hay otras situaciones más graves que esta. Por ejemplo, llevar el permiso caducado. Un despiste de este tipo supone una infracción grave castigada con 200 euros de multa. Esto ocurre mucho más de lo que pensamos. Es, de hecho, una de las faltas más comunes en la carretera. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el pasado año se detectaron 52.234 casos en los que el conductor circulaba con el permiso vencido.

Para evitar esta sanción no está de más recordar que el permiso de conducción de las clases C1, C1 + E, C, C + E, D1 + E y D + E tiene un período de vigencia de cinco años mientras su titular no cumpla los 65 años, y de tres años a partir de esa edad. El permiso de las clases restantes y la licencia de conducción, cualquiera que sea su clase, tienen un período de vigencia de diez años mientras su titular no cumpla los 65 años y de cinco años a partir de esa edad. Una periodicidad que también se aplica a los titulares de los permisos comunitarios.