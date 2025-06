Estas son las nuevas señales de tráfico que ha presentado la DGT y que han despertado todo tipo de comentarios: "La DGT no quiere que me saque el carnet"

Ya es oficial: cuando cojamos nuestros coches para viajar por España nos encontraremos nuevas señales de tráfico, vayamos por donde vayamos. Y es que el pasado martes 10 de junio el Consejo de Ministros aprobaba una nueva modificación en el Reglamento General de Circulación que actualiza el sistema de señalización vial.

El objetivo de este cambio es adoptar todos los cambios sociales, tecnológicos y de movilidad experimentados en las últimas dos décadas con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la eficacia en la gestión del tráfico. También, la Dirección General de Tráfico pretende con estas nuevas señales transmitir un mensaje claro, directo y universalmente comprensible para asegurar la recepción y la interpretación correctas por parte de los conductores.

Sin embargo, no han tardado en aparecer detracatores a estas modificaciones. En Tik Tok, en un video de Noticias Cuatro donde se hablaba de la nueva normativa, se empezaban a acumular los comentarios que criticaban los nuevos símbolos. "La DGT no quiere que me saque el carnet", decía un usuario. "Las últimas dos son una tontería las demás me parecen bien", se leía más abajo.

Otras tiraban de humor. "Y para protejer a gatos qué?"

¿Qué cambios encontraremos?

Es muy importante que las normas de tráfico se mantengan actualizadas y adaptadas a las normas vigentes de tal forma que responden a las nuevas necesidades derivadas del avance de las infraestructuras y tecnologías de la movilidad. Es por eso por lo que entre los principales cambios se encuentra el diseño y la definición de numerosos elementos de señalización, incluidas señales verticales, marcas viales y una clarificación específica de la señalización circunstancial.

Además, aquellas señales que se hayan quedado obsoletas se eliminarán, así como las que ya no están contempladas por normativas recientes. Estas nuevas señales modernizarán pictogramas como los del ferrocarril o la bicicleta para dos una mejor respuesta a las necesidades de los peatones y ciclistas.

También se ajustarán los tamaños para favorecer una fabricación más eficiente y sostenible, ampliando la información en estaciones de servicio con nuevos tipos de combustibles. Se incorporan también señales más detalladas de aparcamiento y se modifican otras debido al trabajo de humanización que se está realizando en muchos lugares.

Algo destacable también es la eliminación de cualquier connotación de género en la simbología de las señales de tráfico con el objetivo de fomentar un lenguaje visual más inclusivo. Los Ministerios del Interior y de Transportes y Movilidad Sostenible podrán modificar, eliminar o incorporar nuevas señales al catálogo oficial.

Nuevas y modificadas señales

El nuevo catálogo de señales verticales incorpora una serie de nuevos indicadores creados para dar respuesta a las nuevas realidades y necesidades de movilidad que plantea una sociedad en constante evolución. Para confeccionar los distintos pictogramas se ha evaluado la utilización internacional de señalización con el mismo significado, así como las señales que ya se estaban utilizando en el territorio nacional.

La reforma recoge también aquellas señales existentes en el Reglamento General de Circulación que sufren algún tipo de modificación en su diseño, en su código o que son eliminadas para adaptar el contenido del citado reglamento al nuevo catálogo propuesto. La modificación de estas señales persigue mejorar su percepción y/o adaptarlas a las nuevas exigencias de movilidad.