La DGT lo advierte: no uses esto si quieres proteger a tu mascota en el vehículo

La Ley de Bienestar Animal entró en vigor en 2023 con el objetivo de garantizar el cuidado y protección de los animales, así como proteger sus derechos con nuevas obligaciones y prohibiciones tanto para dueños de mascotas como para profesionales relacionados con ellos.

De la misma forma, la ley debería haber cambiado la forma en la que nuestros animales viajan en los coches con nosotros. "Esta norma establecía que en nuestros viajes no sólo había que garantizar el bienestar del animal, sino también su seguridad", aseguran desde la DGT.

Y es que está claro que el propietario de un animal no puede saber por arte de magia cuál es la forma correcta para que las mascotas viajen en la parte trasera del vehículo: casi dos años después de la aprobación de la ley, actualmente sigue sin existir una homologación que acredite que los productos vendidos como sistemas para que las mascotas viajen de forma segura son realmente eficaces.

Desde el Center fot Pets Safety en Estados Unidos, una organización dedicada al cuidado y seguridad de los animales, tratan de buscar solución a este problema en concreto. Desde 2011, la organización ha realizado pruebas, crash test incluidos, a los 300 productos vendidos en su país como dispositivos de retención y seguridad canina. Los resultados son preocupantes, pues tan solo 15 de ellos han pasado las pruebas.

El problema reside en que el sector se encuentra bajo una escasa y pésima regulación, así como una baja supervisión. Por eso, hay que tratar de concienciar a los dueños de las mascotas que los productos que están en los estantes de las tiendas no tienen porqué ser seguros, aunque así lo aseguren en estas.

Inspiración SRI

Por otra parte, y la que en realidad más nos concierne, en Europa algunas marcas están cogiendo el testigo de la seguridad vial y las mascotas. Como algo destacable, es el hecho de que muchas de ellas tienen una amplia experiencia en la creación de Sistemas de Retención Infantil (SRI). Es decir, dispositivos con el mismo objetivo que buscan las marcas para los animales.

Esto es algo muy positivo, ya que tratan de trasladar todo el aprendizaje adquirido con los sistemas infantiles para garantizar el cuidado y la seguridad vial de nuestros compañeros de cuatro patas.

Un inventor de uno de los Sistemas de Retención Canina testados en laboratorio y especialista en el transporte seguro de mascotas, Sergio Gascó, aseguró que "Los dueños se interesan cada vez más por el tema y están apareciendo empresas que vienen del sector de los SRI que se toman la seguridad muy en serio, lo cual es bueno. En cuanto al diseño de los dummies de mascotas, también está evolucionando. Hasta ahora en los estudios que yo mismo he realizado en la Universidad de Zaragoza se han usado los modelos ya existentes, pero este año quiero poner en marcha el uso de un dummy con un acelerómetro en su interior, entre otras opciones, para mejorar la calidad de la recogida de datos. Vamos poco a poco".

Consejos para ayudar a nuestro amigo peludo

Puede sonar evidente, pero lo primero que hay que hacer es evitar que nuestro animal viaje suelto. No existe nada estandarizado, ni mucho menos homologado, pero hay una serie de consejos que la DGT recomienda que lleves a cabo para que tu mascota viaje de forma más segura.

Un choque frontal a tan solo 50km/h puede hacer que nuestro peso se multiplique por 35, lo que haría que un perro de 20 kilos al sufrir un choque en esta velocidad, impactaría contra los elementos del coche y el resto de pasajeros pesando más de media tonelada.

Otro consejo a seguir es comprar productos que demuestren que han superado pruebas de laboratorio y crash test aunque eso implique invertir más dinero. Es muy importante usar estos productos de manera adecuada y tener claro dónde debe ir la mascota dentro del coche.

En un caso extremo, aquellos perros que pesen menos de 9 kilos no pueden ir en los asientos traseros sujetos por un arnés, debido a que su pequeño cuello no soportaría el latigazo cervical en caso de accidente.

Qué usar y qué no usar

Transportines: SÍ

Son un buen sistema siempre que el fabricante se haya preocupado de diseñarlos para resistir la presión del cinturón de seguridad y presente pruebas de que han superado crash test. Ya hay modelos que incluso han sido probados en choques laterales. Estos transportines pueden ser de todo tipo de materiales, desde aluminio hasta espuma viscoelástica. Para que cumplan su función debe ir anclados a la estructura del coche, bien por el cinturón, bien por Isofix o gracias a un sistema de retención que aproveche el Top Tether (el tercer punto de anclaje del sistema Isofix).

La DGT lo advierte: no uses esto si quieres proteger a tu mascota en el vehículo / DGT

Asientos para mascotas: NO

En ningún caso son un elemento de seguridad. Sólo se podrían usar si se combinan con el uso de un arnés que haya superado pruebas de crash test, lo cual resulta imposible en los asientos tipo “caja” que impiden que el arnés se abroche al cinturón de seguridad sin necesidad de una extensión de cinturón.

La DGT lo advierte: no uses esto si quieres proteger a tu mascota en el vehículo / DGT

Arneses: SÍ

Los que permiten usar el cinturón de seguridad directamente, sin hebillas o enganches supletorios, han mostrado buenos resultados en los crash test a la hora de impedir que la mascota salga proyectada. Es mejor evitar los supletorios para unir el arnés al cinturón de seguridad. Aunque no es lo ideal, los arneses también pueden ser usados en el maletero si se usan los anclajes Top Tether. Jamás se debe usar un arnés de paseo en el coche.

La DGT lo advierte: no uses esto si quieres proteger a tu mascota en el vehículo / DGT

Correas y collares: NO

Da igual que la correa vaya enganchada al reposacabezas o el collar se enganche mediante un supletorio al cinturón, ambos sistemas tienen deficiencias. Los materiales de estos productos, y especialmente sus enganches, no han sido testados para que la mascota supere un siniestro vial. Lo más común es que las anillas no soporten la tensión del impacto y pueden provocar lesiones graves al animal, además de no garantizar su retención durante un impacto.