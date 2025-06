¿Está prohibido conducir con tacones? Esto es lo que dice la norma

Conduces con tacones? 👠🚗 No está prohibido, pero sí es una mala idea. No es por estética, es por seguridad (y por el embrague, si llevas uno manual). • No tienes el mismo control del pedal • Cuesta frenar con precisión • Puedes quedarte enganchada en la alfombrilla • Y sí, puedes acabar jodiendo el embrague poco a poco ✅ Consejo de madre (literal): lleva unas deportivas en el maletero, conduce tranquila y luego te cambias. Tu coche, tus pies y tus frenos te lo agradecerán. Conoces a alguien que siempre conduce con tacones? Mándale esto antes de que le cueste 1.000€.