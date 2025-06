La DGT avisa: multa de 200 euros a quienes lleven estos dispositivos para el móvil en el coche

No hay ninguna duda de que no se puede utilizar el teléfono móvil en el coche. Sin embargo, el uso de otros dispotivos tampoco está permitido y pocas personas lo saben. Desde la DGT adivierten de las multas que pueden poner si no sigues las indicaciones de seguridad vial.

Las infracciones más comunes y que generan un mayor número de sanciones son las referentes a:

Exceso de velocidad

Consumo de alcohol y drogas

No llevar puesto el cinturón

Uso del teléfono móvil

En el apartado del uso del teléfono movil hay que tener en cuenta algunas especificaciones. La cuarta parte de los accidentes están causados por una conducción distraída o por falta de atención. Y el móvil es el principal causante de estos despistes.

No se puede hablar por teléfono (salvo con el manos libres), pero tampoco se pueden usar auriculares. La multa por utilizarlos es de 200 euros y la retirada de puntos va de 3 a 6.

Esto es lo que dice la DGT en concreto: mientras se conduce, usar un móvil sin manos libres, leer o enviar mensajes o utilizar auriculares (aunque solo sea uno) es motivo de sanción. También el uso manual de navegadores u otros dispositivos electrónicos. Conducir sujetando el móvil con la mano se castiga con la retirada de 6 puntos.

Los objetos que no se pueden llevar en el coche

¿Pero qué objetos o cosas son esas que no se pueden llevar en el coche más allá de los obvios? La normativa de la DGT establece algunos puntos al respecto. Y todo lo que se incluye tiene, en principio, su razón de ser.

Algunas de las cuestiones por las que te expondrías a una multa en este sentido serían: