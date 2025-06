La DGT se pone seria: compra la nueva señal para tu coche antes de final de año o puede llegarte la multa

Parece que de cara al próximo año nos va a tocar pagar si queremos seguir conduciendo nuestro coche. Y es que la DGT se pone seria con la nueva señal quetienes que comprar para tu coche. Tienes hasta fin de año y, en caso de que no la tengas, puede llegarte una multa.

A partir de enero de 2026, los triángulos de advertencia que tenemos en el maletero caducarán. En su lugar, tenemos que disponer de una baliza que se conecta en tiempo real con la DGT en la guantera. Este dispositivo, mucho más cómodo de colocar que los caducos triángulos, se colocará encendido sobre el coche, y tranquilo, que tiene un imán para no caerse.

Esta baliza emitirá una señal luminosa intermitente, suficiente para avisar al resto de vehículos que circulen por la misma carretera en la que estás de que hay una avería o accidente. Además, la baliza se conecta en tiempo real con la DGT, con lo que puede avisar a través de los paneles informativos a los otros coches de que ha habido una incidencia en la carretera, con el objetivo de que circulen con precaución.

Triángulos de emergencia. / Freepik

¿Tiene que llevarlo todo el mundo?

Sí, aunque hay una excepción. Los viajeros extranjeros que entren en España con su vehículo no estarán obligados, al menos de momento, a tener esta baliza, así que pueden seguir utilizando los triángulos como se hacía antes de que comenzase la norma.

¿Tengo que esperar a 2026 para utilizarla?

No, ya la puedes adquirir y llevar en el coche, en ese caso no tendrás que utilizar los triángulos, te servirá con la baliza.

¿Son todas las balizas iguales?

No, ten cuidado, porque hay balizas que no están conectadas en tiempo real con la DGT y esas no son las obligatorias, ten mucho cuidado a la hora de adquirirlas, ya que por esa diferencia también hay una gran diferencia de precio.

¿Cuándo es el mejor momento para comprarlas?

Pues el precio de estas balizas no está estandarizado, es decir, que hay libertad de precios. Algunos dicen que hay que comprarlas cuanto antes, porque en diciembre su precio se encarecerá, dada la obligatoriedad de la norma. Sin embargo, es una suposición y no tiene por qué darse esta circunstancia.