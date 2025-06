La DGT advierte de cara a la operación salida: esta es la medida que debes tener en cuenta en las carreteras

El verano ya llegó y con él las deseadas vacaciones. Una época del año para disfrutar del tiempo libre en familia, con amigos o por tu cuenta y en el que los desplazamientos por carretera se incrementan notablemente. Sin embargo, a mayor afluencia de tráfico, mayor atención en la carretera.

Para ello, evitar las distracciones es fundamental. Viajar en coche acompañado es una buena opción pero esto también puede hacer que perdamos la concentración del volante y la carretera y podamos pegarnos un buen susto.

Conviene por tanto extremar las precauciones y seguir algunos de los consejos que en esta época del año recuerda la DGT. "Conducir en compañía puede ser divertido, pero también un elemento de distracción. Recuerda: Cuando hables no desvíes la atención de la carretera. Evita discusiones, ya que dividen nuestra atención. Enseña a los niños a ir calmados", apuntan desde su perfil de X.

Consecuencias de las distracciones

Una distracción hace que dejemos de prestar atención a la carretera. Ese intervalo que no estamos pendientes, aunque sean décimas de segundo, pueden ser suficientes para provocar un accidente: Salirnos de la carretera, no ver un peligro o que no nos dé tiempo a frenar ante un imprevisto.

El primer efecto de la velocidad y de las distracciones sobre la conducción es el aumento de la distancia de detención: Cuanto más rápidamente circules o permitas un despiste por pequeño que sea, más espacio recorrerás antes de que tu vehículo se detenga por completo o antes de que disminuyas la velocidad lo suficiente como para evitar el accidente.

Te ponemos un ejemplo muy sencillo: Si marcáramos un número en el móvil mientras conducimos a una velocidad de 100Km/h recorreríamos 140 metros antes de levantar la vista del móvil y pisar el freno, logrando frenar completamente en unos 155 metros. La distancia total necesaria para frenar a esa velocidad sin ningún tipo de distracción es de unos 28 metros.

Habrías recorrido sin control unos 120 metros, que es la longitud de un campo de futbol. Piensa en todo lo que puede pasar en ese espacio.

Cuando vamos en el vehículo con compañía es normal que vayamos hablando, no debemos desviar la vista de la carretera, la atención debe estar en la conducción y no en la conversación.