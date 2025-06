Adiós a la ITV, estos son los coches que ya no están obligados a pasarla nunca más (y ha habido cambios en el último mes)

¿Sabías que puedes tener un coche que no necesita pasar la ITV? Pues sí, y no me estoy refiriendo a los coches recién comprados, sino que hay un tipo de coches que ya no están obligados a pasar la ITV nunca más, además, ha habido cambios en el último mes.

Y es que, como señala Xavi Abat, más conocido como el abogado de Tik Tok, "desde este junio de 2025 ha entrado en vigor el cambio más esperado en la normativa de vehículos históricos". Destaca que, "desde el 1 de octubre de 2024, ya se libraron de la ITV obligatoria a los vehículos con más de 60 años, es decir, matriculados antes de 1965. Pero con la última actualización que acaba de entrar en vigor en junio, también quedan exento los matriculados antes del 1 de enero de 1950".

Esto significa que si tienes un coche, una moto o un ciclomotor con más de 60 años "ya no estás obligado a pasar revisiones periódicas de ITV. Sólo si quieres hacerlo de forma voluntaria o por seguridad".

Condiciones

Eso sí, hay una serie de condiciones, como que solo tiene "como máximo, 96 días de circulación al año". Asimismo, "no puedes dedicarte al transporte habitual de mercancías, ni pasar por zonas de bajas emisiones".

Abat destaca, asimismo, que "si tu vehículo tiene entre 30 y 60 años tampoco te libras del todo, pero la ITV será para relajada cada dos, tres o hasta cuatro años según la antigüedad". Eso sí, si tu coche es de los 80, 90 o 2000, "seguirás con tu ITV de siempre".