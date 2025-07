Los mecánicos advierten sobre los coches eléctricos: "En caso de accidentes son peligrosos"

Mayor eficiencia, autonomía o más respetuosos con el medioambiente. Los coches eléctricos siguen generando muchas dudas a la hora de adquirirlos y en lo que tiene que ver con la seguridad que ofrecen en caso de accidentes el debate está servido. ¿Los coches eléctricos en caso de accidente son peligrosos? En la cuenta de TikTok Manuel.motor lo tienen claro. Según el experto, su respuesta a esta pregunta es que sí.

"Fijaros lo que lleva este Mercedes debajo del capó.Todos estos cables naranjas, como norma general no los vamos a tocar porque llevan alta tensión. ¿Entonces, en caso de accidente, qué puede pasar? Que uno de estos cables naranjas que llevan encima corriente continua, es decir, que no llevan corriente alterna, si nosotros metieramos los dedos en el enchufe, cuando la corriente llegara al cero, nosotros podríamos sacar la mano, pero en los vehículos es muy peligroso porque la corriente es continua y no te suelta", advierte.

"Por lo tanto, en caso de accidente podríamos quedarnos pegados. Pero hay una aplicación que se llama Eurorescue, os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, que creo que todo el mundo debería de tener, por lo menos si tienes un coche eléctrico o si eres bombero, policía o trabajas en el Samur", añade.

"Esta te va a enseñar cómo desconectar esa batería de alta tensión. Todas las furgonetas, coches y camiones eléctricos vienen preparados para en caso accidente que nosotros podamos desconectarlo. Fijaos, en este caso, esta Mercedes Vito, que es un vehículo moderno, lo lleva aquí", indica.

"En todos los coches, por normativa, siempre van a llevar esta etiqueta, fijaros, una etiqueta con un casquito de bomberos y la posibilidad de cortar un cable, que significa que vamos a aislar la alta tensión solo a la batería. Únicamente tiraríamos de aquí y cortaríamos ese cable. "En definitiva, creo que es muy importante que todo el mundo se descargue esta aplicación, tenga el coche que tenga y sobre todo si es eléctrico, porque nunca sabemos lo que va a pasar", concluye.