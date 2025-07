La DGT advierte: este es el accesorio que nunca debes utilizar para sujetar a tu perro si viajas en coche

Con el verano y las vacaciones, viajar con nuestras mascotas puede ser todo un planazo. Sin embargo, para poder disfrutar de una escapada perfecta conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de nuestro compañero y la nuestra propia.

Uno de los puntos que hay que tener en cuenta antes de emprender el viaje es cómo vamos a sujetar a nuestro perro o gato. Y es que, a pesar de lo que a priori se puede pensar, los asientos para mascotas no son una buena opción, además de estar prohibidos por la DGT.

En ningún caso son un elemento de seguridad. Sólo se podrían usar si se combinan con el uso de un arnés que haya superado pruebas de crash test, lo cual resulta imposible en los asientos tipo “caja” que impiden que el arnés se abroche al cinturón de seguridad sin necesidad de una extensión de cinturón.

Otro de los mecanismos de sujeción que la Dirección General de Tráfico prohibe si viajamos con nuestra mascota es la correa o collar.

Da igual que esta vaya enganchada al reposacabezas o el collar se enganche mediante un supletorio al cinturón, ambos sistemas tienen deficiencias. Los materiales de estos productos, y especialmente sus enganches, no han sido testados para que la mascota supere un siniestro vial. Lo más común es que las anillas no soporten la tensión del impacto y pueden provocar lesiones graves al animal, además de no garantizar su retención durante un impacto.